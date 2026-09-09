Las papas arrugadas mandan en Canarias: un 59,2 % de los canarios las elige como el emblema culinario regional

Las papas arrugadas con mojo picón se reafirman como el mayor símbolo de la cocina de las Islas. Según el avance del estudio sobre Turismo y Gastronomía publicado este miércoles, 9 de septiembre de 2026, por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un rotundo 59,2 % de los encuestados en Canarias señala este plato como el más típico y representativo del patrimonio culinario regional, por delante de cualquier otra especialidad local.

El análisis de la muestra, elaborado sobre más de 6.000 entrevistas, evidencia que la gastronomía del Archipiélago mantiene una de las identidades territoriales más sólidas y reconocibles de toda España, vinculando de forma indiscutible el producto de la tierra y la tradición popular con la marca turística canaria.

Hace 100 años la tortilla de papas no se hacía como ahora: la receta tenía un ingrediente que prácticamente ha desaparecido / E. D.

La tortilla de papa destrona a la paella a nivel nacional

En el cómputo global del país, la tortilla de papa se ha coronado como el plato estrella de la gastronomía española, superando por un estrecho margen a la paella. Un 62,7 % de los españoles la sitúa en los primeros puestos de representatividad nacional, frente al 61,1 % que se decanta por el arroz valenciano y el 42,7 % que opta por el jamón ibérico.

El CIS entra de lleno en los grandes debates culinarios de la sociedad española sobre la receta perfecta de la tortilla:

El veredicto del CIS sobre la tortilla española

Con o sin cebolla: El 71,2 % sostiene que debe llevar cebolla , frente a un 22 % que la prefiere sin este ingrediente.

El sostiene que debe llevar , frente a un que la prefiere sin este ingrediente. Punto de cocción: El 56,3 % de la población la exige poco hecha, mientras que el 27,2 % se decanta por el punto muy hecho.

El mapa del sabor en el resto de comunidades

El estudio del CIS refleja un mapa autonómico marcado por el orgullo del recetario propio en cada territorio:

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