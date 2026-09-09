'Las islas afortunadas' y 'Benigno', dos cintas canarias seleccionadas en la Seminci

Las islas afortunadas, de Helena Girón y Samuel Delgado, y Benigno, de David Baute, formarán parte de la próxima edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde ambas películas celebrarán su estreno en España tras iniciar su recorrido en destacados festivales internacionales. En concreto, Las islas afortunadas competirá en la Sección Oficial Internacional y aspirará a la Espiga de Oro, además del Premio Pilar Miró a la Mejor nueva dirección española. Por su parte, Benigno, producido por Tinglado Film, competirá en la sección Alquimias de la Seminci, dedicada a propuestas cinematográficas de carácter innovador y experimental.

Antes de llegar a Valladolid, Las islas afortunadas tendrá su estreno mundial el 15 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), dentro de la sección Discovery. Producida por El Viaje Films junto a La Banda Negra y Asterisk*, la cinta está protagonizada por Luisa Ahl Laabiad, Lou Castel y Grégoire Colin. Rodada íntegramente en Canarias en Súper 16 mm, con localizaciones en La Graciosa, Lanzarote y Tenerife, plantea una fábula histórica ambientada en el siglo XV que reflexiona sobre la escasez, el poder, la solidaridad y la supervivencia colectiva.

Por su parte, el documental de David Baute llega a Valladolid después de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Shanghái. Rodada en Super 8 mm por Mauro Herce, la película mantiene una mirada centrada en las pequeñas historias y en la relación con el territorio. Cuenta con montaje de Raúl Barreras, banda sonora de Dori Díaz Jerez y dirección de arte de Silvia Navarro.

Estas dos producciones refuerzan la presencia del cine canario en uno de los principales festivales de cine de autor de España y coinciden en su fuerte vinculación con el territorio insular y en su proyección internacional.