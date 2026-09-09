HiperDino invierte medio millón de euros en la instalación de 4 nuevas plantas fotovoltaicas en sus tiendas

La cadena de tiendas HiperDino continúa dando importantes pasos en su política de sostenibilidad y en el cuidado del medio ambiente, objetivos contemplados dentro de su Plan Estratégico de Sostenibilidad. Así, durante este 2026, invertirá cerca de medio millón de euros en la habilitación de nuevas plantas fotovoltaicas en cuatro de sus tiendas, que serán distribuidas de la siguiente manera: en HiperDino (HD) Chafiras y en HD Menceyes (ya en marcha); HD Icod y HD Costa Teguise en Lanzarote, cuya instalación está prevista para el último trimestre del año. Con la puesta en funcionamiento de estas cuatro plantas fotovoltaicas, HiperDino generará un total de 1.022.850 KWh de energía.

Para la responsable de Eficiencia Energética de HiperDino, Adriana González “nuestra cadena de supermercados continúa dando importantes pasos en materia de eficiencia energética. Llevamos varios años apostando por la habilitación de este tipo de instalaciones que suponen un importante ahorro energético, y lo más importante un efecto reductor contaminante de gases invernadero a nuestro ecosistema de valor incalculable. Estamos en el camino adecuado, alcanzando cada año un mayor número de tiendas con este tipo de instalaciones tan importantes como necesarias”, ha señalado.

En total, a cierre de 2025 HiperDino contaba con 14 plantas fotovoltaicas en marcha que han supuesto una importante inversión económica por parte de HiperDino en aras al cuidado al medio ambiente y que están distribuidas de la siguiente manera: plataforma logística de Telde I y Telde II en Gran Canaria y en la de Guimar en Tenerife; en HiperDino Los Alisios; de Costa del Silencio; Triana; 7 Palmas; Santa Brígida; Corralejo; Valle San Lorenzo; Guimar II; Tropicana Adeje; SuperDino Puerto Calero y SuperDino San Francisco de Paula. Con la puesta en funcionamiento de estas plantas, HiperDino ha evitado la emisión de 1.381.013 de kg de.

Los resultados

En esa línea, los resultados son tan positivos, que incluso ha conllevado el reconocimiento a HiperDino por parte de AENOR del sello “Reducido” que verifica externamente las emisiones con respecto a 2024, en ese camino hacia la descarbonización emprendido por la cadena de supermercados canaria.

González ha resaltado que “los resultados hablan por sí solos, y son un claro reflejo de la sólida voluntad del grupo HiperDino por desarrollar acciones, en este caso enmarcadas en el Plan Estratégico Anual, que redundan en una mejora del cuidado a nuestro medioambiente. En Hiperdino tenemos claro y muy bien definidos los ejes sobre los que desarrollar nuestra política medioambiental”.

En ese sentido, González ha explicado que esos ejes se centran en “reducir las emisiones de gases efecto invernadero; impulsar la transición hacia fuentes de energías renovables; lograr la plena operatividad dentro de la economía circular; contribuir a la gestión eficiente del agua y los recursos hídricos en general, preservar la biodiversidad de nuestro Archipiélago y desarrollar acciones reales de eficiencia en los procesos como por ejemplos en los relacionados con las telecomunicaciones y tecnologías”.

Como actuaciones paralelas, enmarcadas en el Plan Estratégico, también destacan la reducción progresiva y estructurada del desperdicio alimentario en la cadena de valor de HiperDino, alcanzada gracias al fortalecimiento de los procesos internos de prevención y control de pérdidas; la donación de productos aptos para el consumo y la sensibilización de los empleados y clientes. Como dato, el proyecto “Alimentos con vida” de la Fundación DinoSol, supuso la donación durante el pasado año de 567.386 kg de alimentos aptos para el consumo que fueron destinados a 38 entidades y comedores sociales que dieron cobertura a 12.500 personas al día. El plan estratégico de Sostenibilidad de HiperDino prioriza a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 10 Principios del Pacto Mundial y la Agenda Canaria 2030.

Sobre HiperDino

HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.

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Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia. A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas