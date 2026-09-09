El Gobierno canario defiende que los 485 millones de la moratoria turística son “el acuerdo menos lesivo” para las Islas

El Gobierno de Canarias defendió este miércoles en el primer pleno del Parlamento tras el parón de verano el acuerdo extrajudicial alcanzado con una treintena de empresas afectadas por la moratoria turística, que supondrá el pago de 485 millones de euros en indemnizaciones, ante las críticas de la oposición por el coste y por los derechos que mantienen los propietarios sobre los terrenos.

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, afirmó que el acuerdo alcanzado es “el menos lesivo” posible para Canarias y explicó que el Ejecutivo autonómico se marcó dos objetivos a la hora de cerrar el conflicto: que el resultado fuera “lo menos" gravoso económicamente para las arcas públicas y que contara con el aval del tribunal que resolvió sobre esta cuestión.

Miranda explicó en dos ocasiones la decisión del pago: en una comparecencia y a preguntas de la diputada socialista Nayra Alemán, quien cuestionó si “no le chirría que el interés de los promotores cuadre al céntimo con el interés general de los canarios” y le preguntó directamente “qué obtiene Canarias a cambio”.

Criterio de las indemnizaciones en base al TSJC

El consejero defendió el procedimiento seguido para determinar las cantidades que finalmente abonará la Administración y explicó que el criterio utilizado para calcular las indemnizaciones es el mismo que ha empleado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En concreto, Miranda puso el acento en la diferencia entre utilizar el valor de los aprovechamientos turísticos como referencia para calcular la indemnización y considerar ese valor como la cantidad que debía pagarse. Según el consejero, esto significa que no se indemniza el valor íntegro de los derechos edificatorios, sino la rentabilidad hipotética que se habría podido obtener sobre ese capital durante el periodo en el que permaneció congelado.

Miranda defendió que este método permitió reducir de forma sustancial las cantidades inicialmente reclamadas e insistió en que se trata de un criterio “razonable y con garantías para la Administración”.

La explicación del consejero responde así a una de las cuestiones centrales del debate: por qué las cantidades pactadas alcanzan los 485 millones de euros y sobre qué criterio se ha fijado la indemnización de cada uno de los expedientes.

Los terrenos no serán reclasificados

Otro de los elementos cuestionados durante el pleno fue la situación en la que quedan los terrenos una vez que sus propietarios reciben las indemnizaciones. Alemán planteó que, pese a ser compensados económicamente, los propietarios mantienen la posibilidad de realizar aprovechamientos turísticos en las parcelas afectadas por la moratoria.

Miranda remarcó que los acuerdos incluyen que los terrenos no serán reclasificados, una condición que el consejero presentó como parte de la solución alcanzada para cerrar el conflicto.

253 millones en un primer pago

Asimismo, señaló que ya se ha aprobado un primer pago de 253 millones de euros, al que se sumaron 7,5 millones de euros en intereses, y que el resto de los pagos se hará efectivo posteriormente.

El titular de Política Territorial subrayó que el acuerdo permite poner fin a un problema que, de continuar por la vía judicial, podría haberse prolongado “10, 15 años más”. Y añadió que, en ese escenario, el importe que finalmente tendría que asumir la Administración podría haber sido “mucho mayor”.

El origen

La defensa de Miranda se produce después de que el contenido de estos acuerdos extrajudiciales trascendiera públicamente durante el mes de agosto. Manuel Miranda indicó que todos los gobiernos han intentado limitar el crecimiento. En este caso el origen histórico de la controversia arranca en el periodo 2001-2003, con Román Rodríguez como presidente canario con CC y actualmente uno de los dirigentes de NC, que pone en marcha las primeras medidas de contención del crecimiento turístico que incluyeron decretos anulados, la Ley 6/2001 de Medidas Urgentes y la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias de 2003.

Aquellas restricciones iniciales desencadenaron la primera gran batalla judicial, saldada con cinco sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que fijaban la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma por los daños causados tras la paralización de proyectos, indicó Miranda en el pleno.

Para intentar frenar las indemnizaciones multimillonarias derivadas de ese fallo inicial, el Gobierno autonómico aprobó posteriormente la Ley 6/2009, en un gobierno presidido por Paulino Rivero, introduciendo el artículo 17.1 como una alternativa para que los promotores solicitaran voluntariamente la desclasificación de sus suelos a rústico durante 5 años a cambio de una compensación. La inacción administrativa y el silencio negativo sobre 54 solicitudes provocaron que los tribunales terminaran amparando a 36 propietarios.

Ante la obligación de ejecutar estas sentencias, el consejero Manuel Miranda defiende que el actual Ejecutivo cerró un acuerdo extrajudicial para reducir las pretensiones de los empresarios.