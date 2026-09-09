El Festival Boreal celebra 19 años en Los Silos con una apuesta por el talento canario y la sostenibilidad

El Festival Boreal vuelve a Los Silos a partir del miércoles 16 de septiembre y hasta el domingo día 20, con una declaración de intenciones que atraviesa toda su programación. Serán 20 las propuestas musicales de las que podrá disfrutar el público. Seis de ellas tienen sello canario y estarán programadas en horario de máxima visibilidad. Este hecho supone un hito en la trayectoria del certamen que cumple 19 ediciones y refuerza una línea de trabajo sostenida durante casi dos décadas: situar el talento isleño en condiciones dignas, en igualdad de exposición y con una remuneración acorde. Así, más del 25% del cartel responde a esa lógica. El municipio del norte de Tenerife volverá a convertirse en el epicentro de una propuesta que, lejos de crecer en términos convencionales, ha encontrado en el decrecimiento una forma de expansión armónica. Boreal mantiene aforos contenidos y una programación cuidada que prioriza la experiencia sobre la acumulación.

El cartel musical articula un diálogo entre escenas y geografías. Figuras como Daddy G, cofundador de Massive Attack, o la banda colombiana Aterciopelados conviven con nombres como Rubio, Throes + The Shine, Aïta Mon Amour, Josyara, Imarhan, Renata Flores o Hempress Sativa junto a Paolo Baldini DubFiles. En paralelo, el festival reserva un espacio central para propuestas canarias como El Veneno Crew, Fuensanta, La Terrorista del Sabor, Pleito, Xerach o Jable, el proyecto impulsado por Jela y Cristina Mahelo que revisita el folclore desde una mirada contemporánea y que se estrena en esta cita de Los Silos.

Talentos de dentro y fuera

La presencia de proyectos emergentes junto a artistas de largo recorrido responde a una pregunta que atraviesa la programación: ¿cómo generar condiciones para que las escenas locales dialoguen en igualdad con circuitos nacionales e internacionales? Pero, más allá de la música, Boreal despliega un conjunto de actividades paralelas entre las que destacan tres exposiciones: una dedicada al artista Add Fuel, que eleva el azulejo a categoría de arte global; la colectiva Calma, vinculada al taller GiroARte; y una muestra de doce fotógrafas tinerfeñas que reúne algunas de las miradas más relevantes del panorama insular. A ello se sumará un mercadillo con 40 puestos de artesanía y productos ecosostenibles, que fomentarán la economía circular que el festival ha defendido desde sus inicios.

Presentación del Festival Boreal. / ED

La sostenibilidad se convierte, además, en el eje estructural del proyecto. No en vano, Boreal fue pionero en la implantación de criterios medioambientales, como la gestión de residuos, la eficiencia energética o la evaluación de procesos mediante auditorías anuales. El director del festival, Javier Jiménez, insiste en que "la cultura se plantea como herramienta de educación ambiental". En paralelo, el festival ha ido ampliando también acciones vinculadas a la accesibilidad y la diversidad. La implementación del denominado punto naranja marcó un precedente en la atención a personas con discapacidad, al tiempo que se han desarrollado medidas concretas en materia de igualdad y reconocimiento de las disidencias.

Más que una localización

La relación con el entorno inmediato es otro de los elementos que definen el modelo Boreal. El festival se integra en la vida de Los Silos, un municipio que durante varios días se convierte en centro de una actividad cultural. La convivencia con la población local, el respeto por los ritmos del territorio y la implicación del tejido social forman parte de un equilibrio delicado que se ha ido afinando edición tras edición. Javier Jiménez, subrayó esa dimensión estructural del proyecto: "Boreal demuestra que se puede desarrollar una acción cultural de 360º y que además conviva con la población loca". En esa línea, insistió en que el crecimiento del festival no pasa por aumentar su tamaño: "La historia nos demuestra que el decrecimiento puede ser una forma armónica de crecer".

La alcaldesa de Los Silos, Carmen Luz Baso, puso el acento en la dimensión transformadora del evento: "Boreal es identidad, territorio, economía, igualdad y oportunidades. Estas 19 ediciones han sido una conquista y una demostración de que la cultura es una herramienta clave para municipios como el nuestro". En términos similares se expresó el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, quien defendió que "la cultura no puede limitarse a los centros neurálgicos; proyectos como Boreal demuestran que los municipios pueden gestionar su propia oferta cultural con éxito".

Mucho más que sol y playa

El director de Relaciones Institucionales de Promotur, Javier Prieto, subrayó que el festival "representa el tipo de eventos que queremos impulsar, con una personalidad definida y una capacidad clara para proyectar una imagen de Canarias contemporánea y creativa, más allá del sol y la playa". Por último, el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, recordó que "los festivales son pequeños milagros" e invitó a mirar "la esencia y no las apariencias" en una propuesta "pequeña en aforo, pero grande en intención". Con ese equilibrio entre escala, compromiso y programación, Boreal vuelve a Los Silos reafirmando una idea que atraviesa toda su trayectoria: "crecer no siempre es hacerse más grande, sino hacerlo mejor", tal y como afirmó Jiménez.