Canarias lanza 'Estamos a tiempo' para reforzar la prevención del suicidio

La Federación Salud Mental Canarias ha puesto en marcha la campaña 'Estamos a tiempo' con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. La iniciativa pretende trasladar a la ciudadanía un mensaje centrado en la prevención y en la importancia de actuar ante situaciones de sufrimiento emocional: pedir ayuda, acompañar y facilitar el acceso a recursos especializados puede marcar la diferencia.

La campaña parte de una idea fundamental: el suicidio puede prevenirse y existen oportunidades para intervenir cuando una persona atraviesa una situación de crisis. Por ello, la Federación reivindica la necesidad de hablar sobre el sufrimiento, escuchar a quienes están pasando por un momento difícil y evitar que tengan que afrontar estas circunstancias en soledad.

La imagen de la campaña se articula alrededor de un reloj de arena vacío, elegido como símbolo de un tiempo cuyo recorrido no está determinado. La representación busca transmitir que todavía existe margen para actuar y que la respuesta ante una situación de crisis no debe demorarse.

Los recursos para pedir ayuda

'Estamos a tiempo' incorpora también información sobre diferentes recursos gratuitos de atención y apoyo dirigidos tanto a las personas que atraviesan una crisis emocional como a quienes están acompañando a alguien que puede encontrarse en una situación de sufrimiento.

Entre ellos figura la Línea 024, disponible las 24 horas para la atención a la conducta suicida. La campaña también facilita el contacto con el Teléfono de la Esperanza de Canarias, a través de los números 928 / 922 33 40 50, destinado a ofrecer escucha activa y apoyo ante situaciones de crisis emocional.

Además, un código QR incluido en los materiales permite acceder directamente a la página web Stop Suicidios Canarias, donde se puede consultar información y diferentes recursos relacionados con la prevención.

La Federación insiste en que buscar apoyo y dejarse acompañar son pasos importantes cuando una persona está atravesando una situación de gran sufrimiento.

Canarias registró 226 fallecimientos por suicidio en 2024

La campaña se presenta en un contexto en el que los datos reflejan la dimensión de este problema en las Islas. En 2024 se registraron 226 fallecimientos por suicidio en Canarias, según los datos aportados por la Federación Salud Mental Canarias.

Del total, 163 correspondieron a hombres y 63 a mujeres. La cifra supone una media de más de un fallecimiento cada dos días.

Cartel de la campaña 'Estamos a tiempo' por el Día Mundial para la prevención del suicidio / Gobierno de Canarias

La tasa registrada en Canarias fue de 10,01 suicidios por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 8,1. Estos datos situaron al Archipiélago entre las comunidades autónomas españolas con una mayor tasa.

Desde la Federación recuerdan que detrás de cada estadística existe una persona y un entorno afectado. Por ello, consideran necesario trabajar no solo sobre los factores de riesgo, sino también sobre aquellos elementos que pueden actuar como protección, como el acceso temprano a la atención en salud mental, las redes de apoyo y la reducción del estigma.

Una respuesta que implique a toda la sociedad

La campaña defiende una intervención temprana cuando se detectan señales de sufrimiento y reclama que los recursos de apoyo sean accesibles en todas las islas.

La Federación Salud Mental Canarias plantea la prevención como una responsabilidad colectiva en la que tienen un papel tanto los servicios especializados como el entorno cercano de las personas que atraviesan una situación de crisis.

En este sentido, ‘Estamos a tiempo’ busca recordar que pedir ayuda no debe ser visto como una debilidad y que acompañar, escuchar y facilitar el acceso a profesionales y recursos puede contribuir a afrontar situaciones de especial vulnerabilidad.

La campaña llega a las calles y las redes sociales

La iniciativa tendrá presencia en distintos espacios públicos de Tenerife y Gran Canaria, con dos vallas publicitarias y cuatro mupis instalados en zonas de elevado tránsito de ambas áreas metropolitanas.

La difusión se extenderá también a las redes sociales y a la página web de la Federación Salud Mental Canarias.

Entre las acciones previstas figura un carrusel de prevención elaborado desde la primera persona, con mensajes relacionados con distintas situaciones de sufrimiento y vulnerabilidad. Para su elaboración se han incorporado las aportaciones de integrantes de la Red Regional de Mujeres Salud Mental Canarias, con el objetivo de situar sus experiencias y necesidades en el centro de los contenidos y aportar una perspectiva de género.

La campaña está vinculada además al XXIII Congreso de Salud Mental España, celebrado en Tenerife, en el que se abordaron diferentes estrategias para avanzar en la prevención del suicidio.

'Estamos a tiempo' se desarrolla en el marco del proyecto 'Asesoramiento en Derechos y Salud Mental en Canarias', financiado a través de la convocatoria de subvenciones de 2025 de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para proyectos destinados a fomentar los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia.