Arranca el curso en Canarias: Educación Infantil y Primaria inauguran la vuelta al cole en las aulas de todo el Archipiélago

Las vacaciones de verano han llegado a su fin para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que vuelve este miércoles, 9 de septiembre, a las aulas de todo el Archipiélago. Miles de escolares canarios retoman la rutina académica en una jornada clave que inaugura el curso escolar 2026/2027 en la educación obligatoria, movilizando a la mayor parte del colectivo preuniversitario del Archipiélago, que ronda los 232.000 estudiantes en la red pública.

El regreso a los colegios este 9 de septiembre llega acompañado de importantes transformaciones en el día a día de las aulas, orientadas a mejorar la atención personalizada, reducir la brecha digital temprana y apoyar el bolsillo de las familias.

La vuelta al cole en Tenerife / Arturo Jiménez

Las claves del regreso a los colegios desde hoy

Los centros educativos de Infantil y Primaria estrenan este miércoles un modelo pedagógico adaptado a las nuevas demandas sanitarias, emocionales y de aprendizaje:

Principales novedades en Infantil y Primaria

Aulas con menos alumnos: Entra en vigor la reducción del ratio a 16 estudiantes en Infantil de 3 años y a 22 alumnos en 3.º y 4.º de Primaria , medida que se ampliará a la totalidad de la etapa en los próximos cursos.

Entra en vigor la reducción del ratio a y a , medida que se ampliará a la totalidad de la etapa en los próximos cursos. Retiro de pantallas digitales: Arranca la reubicación fuera de las aulas de Infantil de las pantallas multitáctiles para potenciar la escritura manual, la lectura en papel y el desarrollo de la memoria en edades tempranas.

Arranca la reubicación fuera de las aulas de Infantil de las pantallas multitáctiles para potenciar la escritura manual, la lectura en papel y el desarrollo de la memoria en edades tempranas. Gratuidad de libros de texto: Una partida de 11 millones de euros financia el material gratuito de 1.º, 2.º y 3.º de Primaria (además de 1.º de la ESO y Grado Básico), alivando el impacto financiero del inicio de curso a miles de hogares.

Una partida de 11 millones de euros financia el material gratuito de (además de 1.º de la ESO y Grado Básico), alivando el impacto financiero del inicio de curso a miles de hogares. Comedores más saludables: Los comedores escolares implantan de forma definitiva la limitación estricta de ultraprocesados y fritos, aumentando la presencia de fruta fresca, hortalizas, legumbres y productos de producción ecológica.

Calendario progresivo: la ESO, Bachillerato y la Universidad

Tras la incorporación de Infantil y Primaria en el día de hoy, el resto de las etapas educativas del Archipiélago irán activándose de forma escalonada a lo largo de la semana: