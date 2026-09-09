Alfonso Cabello: "La moda canaria tiene capacidad para generar empleo, negocio e internacionalización"

Canarias quiere que su moda deje de ser únicamente sinónimo de talento y reconocimiento para convertirse también en empleo, facturación y contratos fuera del Archipiélago. Ese es el objetivo que se ha marcado la Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA) con el desembarco de nueve firmas de las Islas en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde el próximo 17 de septiembre Canarias contará con una puesta en escena propia en la Universidad Nebrija.

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de PROEXCA, Alfonso Cabello, sostiene que el Archipiélago tiene margen para convertir la moda en un nuevo motor económico que contribuya a diversificar una economía muy vinculada al turismo. "El sector de la moda representa el 3% del producto interior bruto en el conjunto del Estado español. Es más que el sector primario", señala para dimensionar las posibilidades de una actividad que, a su juicio, Canarias debe empezar a contemplar como una verdadera industria.

"Tenemos calidad, tenemos capacidad para poder hacerlo", asegura Cabello, que apunta a la necesidad de detectar qué está frenando actualmente el crecimiento de los diseñadores, artesanos y empresas de las Islas. La estrategia pasa así por incrementar los ingresos vinculados a la moda y generar nuevos puestos de trabajo, pero también por profesionalizar a las firmas y facilitar su llegada a nuevos mercados.

Mucho más que un desfile en Madrid

La presencia de Canarias en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid no se plantea, por tanto, únicamente como una operación de imagen. Cabello recuerda que detrás de los focos y las pasarelas existe uno de los grandes puntos de encuentro de la industria, donde coinciden compradores internacionales, profesionales que buscan tendencias y agentes interesados en invertir en nuevas marcas. "Cuando uno piensa en la Mercedes-Benz Fashion Week ve el gran escaparate, la moda, esa parte incluso un poquito más frívola, pero también es probablemente uno de los mayores mercados a nivel europeo", explica.

La selección canaria estará formada por Chacho SVNRS, Aurelia Gil, Angie Vasquez, Diazar Atelier, Alex Menorca, BAN, Marco & María, Viperinas y Roselinde. Una representación con la que Canarias pretende mostrar la diversidad de su sector: desde el prêt-à-porter y la moda urbana hasta el calzado artesanal, la marroquinería, la joyería o las propuestas de noche.

La puesta en escena tampoco se limitará a las prendas. El proyecto Canarias Islas de Moda, impulsado junto a los programas de moda de los cabildos, integrará diseño, música y gastronomía en una experiencia concebida para mostrar una imagen global del Archipiélago. "Todo lo que vas a ver, saborear, oler y escuchar está proyectado desde Canarias", resume Cabello.

Del "efecto guau" a los pedidos

Pero el verdadero examen llegará después del desfile. El presidente de PROEXCA insiste en que la iniciativa solo tendrá sentido si la visibilidad termina convirtiéndose en operaciones comerciales. Durante los preparativos, asegura, profesionales y estilistas de fuera de las Islas se han sorprendido al conocer algunas de las propuestas que se desarrollan en Canarias. La reacción se repite: "¿Esto se está haciendo allí?". Para Cabello, ahora toca dar el siguiente paso. "Hay que pasar de ese 'wow' a esa firma de contratos. Queremos que haya pedidos", sentencia.

Entre los invitados a la jornada habrá compradores de diferentes mercados internacionales y ya se trabajan, según explica, encuentros específicos para enseñar catálogos y estudiar posibles oportunidades de negocio. La intención es que las firmas que ya cuentan con experiencia exterior puedan acelerar su crecimiento y que su recorrido sirva también para abrir camino a proyectos emergentes.

PROEXCA lleva alrededor de dos años trabajando específicamente con el sector. La participación en Madrid forma parte de un plan más amplio que ya ha llevado a empresas canarias a citas como Bisutex y a acciones comerciales en París. Cabello pone como ejemplo a Marco & María, firma con la que se han explorado oportunidades en mercados como Abu Dabi o Estados Unidos.

La moda canaria, tratada como una industria

El cambio de enfoque que plantea PROEXCA consiste precisamente en dejar de entender la moda únicamente desde su vertiente creativa. "¿Qué hacemos con el sector de la moda? Tratarlo como lo que es, un sector industrial, un sector económico", afirma Cabello. Eso implica analizar por qué determinadas marcas no venden más fuera de Canarias, estudiar los obstáculos logísticos y aduaneros, mejorar la comercialización y trabajar cuestiones tan básicas para una empresa como los márgenes, la capacidad de producción o la posibilidad de atender grandes pedidos.

Cabello recuerda que esa última cuestión ya se ha convertido en un problema real. En algunas ferias, un comprador se ha interesado por adquirir un volumen importante de producto de un artesano canario y la empresa no tenía capacidad para responder a semejante encargo. De ahí que el éxito de Madrid no vaya a medirse exclusivamente por la repercusión del desfile. PROEXCA analizará después cuántos contactos se generan, cuántos contratos se cierran, qué retorno obtienen las empresas y qué valoración hacen los compradores internacionales.

La estrategia busca además sumar el trabajo desarrollado durante años por programas como Gran Canaria Moda Cálida, Tenerife Moda, Lanzarote Moda e Isla Bonita Moda, aprovechando la especialización conseguida por cada isla para proyectarse ahora bajo una imagen conjunta.

Para Cabello, el objetivo final es mucho más sencillo de explicar que cualquier estrategia de internacionalización: una marca puede recibir reconocimiento, aplausos y felicitaciones, pero para consolidarse necesita vender. "Más allá del talento, de reconocerlo y de la palmada en la espalda, aquí hay que vivir todos los meses, hay que pagar la hipoteca todos los meses y hay que vender".