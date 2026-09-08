Starmus VIII tendrá como protagonistas en Tenerife y La Palma a la tripulación de la misión espacial Artemis II

STARMUS VIII - The Search for Truth contará con la presencia de tres de los cuatro miembros de la tripulación de Artemis II, la histórica misión espacial que tuvo lugar el pasado mes de abril. El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista de misión Jeremy Hansen se desplazarán hasta Tenerife y La Palma donde compartirán su experiencia al frente de una misión que ha marcado el regreso de la humanidad a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde el programa Apolo. Su presencia establece también un vínculo histórico con los orígenes de STARMUS: quince años después de que pioneros de la era espacial como Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Alexei Leonov participaran en la primera edición del festival, STARMUS recibe ahora a los protagonistas de la nueva era de exploración lunar.

Además de la tripulación de Artemis II, el festival recibirá a otras dos grandes figuras de los vuelos espaciales tripulados: Chris Hadfield, astronauta, excomandante de la Estación Espacial Internacional y uno de los divulgadores más influyentes del mundo sobre exploración espacial; y Julie Payette, exgobernadora general de Canadá y astronauta con dos misiones a bordo del transbordador espacial en su historial.

Victor Glover, piloto de Artemis II, ha expresado su felicidad por formar parte del evento: “Nos hace una enorme ilusión participar en el encuentro STARMUS de este año. La misión Artemis II hizo historia, pero, como mis compañeros de tripulación repiten constantemente, sabemos que en realidad se trata de construir el futuro, y estamos deseando hablar de ello con todos vosotros".

Por su parte, el astrofísico Dr. Garik Israelian, cofundador y director de STARMUS, ha señalado el enorme simbolismo de esta visita: "Artemis II ha abierto el siguiente capítulo de la exploración humana. Ellos crean un extraordinario puente entre la historia de los vuelos espaciales tripulados y su futuro". Sir Brian May, cofundador del evento, ha recordado que los pioneros del Apolo tuvieron un rol clave en la construcción de los principios fundacionales de STARMUS, basados en "la convicción de que la exploración tiene el poder de cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos y a nuestro planeta".

Diez años de la Medalla Stephen Hawking

Junto a la llegada de los astronautas, STARMUS VIII marcará otro hito fundamental en su historia con la celebración de los 10 años de la Stephen Hawking Medal for Science Communication. Creada en 2016 por el célebre físico Stephen Hawking y el propio festival, esta distinción reconoce a las figuras que han logrado transformar la comprensión pública de la ciencia y el lugar que ocupa la humanidad en el Universo.

A lo largo de su primera década, esta medalla ha premiado a una lista excepcional de divulgadores, científicos y artistas de la talla de Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Sir David Attenborough, Hans Zimmer o Christopher Nolan. Este galardón subraya el compromiso de STARMUS con la educación, una labor que ha permitido al festival llegar a más de 20.000 estudiantes mediante conferencias universitarias gratuitas y a más de 250.000 personas a través de sus Science Camps.

El próximo sábado 17 de octubre, día del inicio de STARMUS VIII, tendrá lugar el gran homenaje a este décimo aniversario durante un espectacular concierto inaugural en Santa Cruz de Tenerife. Esta ceremonia, que unirá ciencia y música, estará encabezada por actuaciones de renombre internacional a cargo de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Sir Brian May & Friends. El programa completo de actividades del festival, que se desarrollará en diferentes escenarios de las islas de Tenerife y La Palma hasta su acto de clausura el jueves 22 de octubre, se desvelará en los próximos días.

Los pases completos para STARMUS VIII y las entradas individuales para el concierto inaugural ya se encuentran disponibles en la página web oficial del festival: www.starmus.com . STARMUS VIII cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Cabildo de La Palma y SODEPAL, junto con sus socios y patrocinadores internacionales.

Sobre STARMUS

Fundado por el astrofísico Garik Israelian y el músico, astrofísico y guitarrista de Queen, Sir Brian May, STARMUS es un festival internacional de ciencia, exploración, música y arte que reúne a premios Nobel, astronautas, científicos, pensadores y artistas para celebrar la curiosidad, la creatividad y el espíritu de descubrimiento que impulsan a la humanidad.

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Considerado uno de los festivales de ciencia más prestigiosos del mundo, STARMUS ha reunido a más de 40 premios Nobel, astronautas del programa Apolo, cosmonautas, científicos, exploradores y algunos de los artistas más reconocidos del panorama internacional.