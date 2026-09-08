Estas son las fechas de la vuelta al cole en Canarias para el curso 2026-2027

La vuelta al cole en Canarias comenzará esta semana de forma escalonada y según la etapa educativa. El alumnado de Educación Infantil y Primaria será el primero en regresar a las aulas, el 9 de septiembre, mientras que los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) comenzarán el curso el día 10 y los de Bachillerato lo harán el 11.

El calendario escolar del curso 2026-2027 en Canarias establece distintas fechas de incorporación para las diferentes enseñanzas. El proceso continuará durante septiembre hasta el dçia 21, cuando se completará la incorporación del alumnado de las últimas enseñanzas previstas.

El regreso a las aulas estará marcado además por unas temperaturas todavía elevadas en buena parte del Archipiélago. Aunque se espera un descenso térmico generalizado durante el miércoles, los valores continuarán por encima de lo habitual para estas fechas.

¿Cuándo empiezan las clases en Canarias?

Estas son las principales fechas de inicio del curso escolar 2026-2027:

9 de septiembre : Educación Infantil y Educación Primaria .

: y . 10 de septiembre : ESO , Educación Básica de Personas Adultas , Aula Mentor e Informática Básica .

: , , e . 11 de septiembre : 1º y 2º de Bachillerato , tanto en edad ordinaria como para personas adultas.

: , tanto en edad ordinaria como para personas adultas. 14 de septiembre : cursos de acceso directo a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior .

: cursos de acceso directo a y . 16 de septiembre : Programas de Formación Profesional de Grado C ; itinerarios formativos de Formación Profesional Adaptada IFE+16 e IFC+21 ; Grados D de Formación Profesional , incluidos los ciclos de Grado Básico , Medio y Superior ; Enseñanzas Elementales y Profesionales de Música ; Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de Artes Plásticas y Diseño ; y Enseñanzas Deportivas .

: ; itinerarios formativos de ; , incluidos los ciclos de , y ; ; ; y . 21 de septiembre: That’s English!, preparación para las pruebas de acceso a ciclos formativos, preparación para la prueba libre de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (GESO) y Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial.

De esta forma, el comienzo del curso no se concentra en un único día, sino que se distribuye a lo largo de casi dos semanas en función de los estudios.

¿Cuándo terminan las clases en Canarias?

El final del curso también dependerá de la enseñanza. Las actividades lectivas de 2º de Bachillerato, That’s English! y las Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial concluirán el 14 de mayo de 2027.

En esa misma fecha está previsto el final de las actividades correspondientes al segundo curso de los Ciclos Formativos de Grado Superior de Artes Plásticas y Diseño y al segundo curso de los Grados D de Formación Profesional, en sus modalidades de Grado Básico, Medio y Superior.

Para la mayor parte del alumnado, el curso escolar terminará el martes 22 de junio de 2027. Esta fecha afecta a Infantil, Primaria y ESO, además de 1º de Bachillerato y 1º de Bachillerato de Personas Adultas y diferentes enseñanzas de Formación Profesional, entre otras.

Calendario escolar de Canarias 2026 2027 / Gobierno de Canarias

Vacaciones escolares de Navidad y Semana Santa

El calendario escolar de Canarias establece dos grandes periodos de vacaciones durante el curso.

Las vacaciones de Navidad comprenderán desde el 23 de diciembre hasta el 8 de enero, ambos incluidos dentro del periodo no lectivo.

Por su parte, las vacaciones de Semana Santa se desarrollarán del 22 al 26 de marzo de 2027.

A estas fechas habrá que sumar los festivos nacionales, autonómicos e insulares, así como los días de libre disposición que determine cada centro educativo.

Estos son los festivos del curso escolar

Durante el curso 2026-2027 habrá varias jornadas no lectivas de ámbito nacional o autonómico. Entre las fechas previstas se encuentran:

12 de octubre : Fiesta Nacional de España .

: . 2 de noviembre : festivo por el traslado de Todos los Santos , que cae en domingo el 1 de noviembre .

: festivo por el traslado de , que cae en domingo el . 7 de diciembre : Día del Enseñante y del Estudiante .

: . 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción.

Además, cada isla contará con su correspondiente festivo insular.

Festivos insulares de Canarias

Las fechas previstas para cada isla son:

Gran Canaria : 8 de septiembre , Nuestra Señora del Pino .

: , . Lanzarote y La Graciosa : 15 de septiembre , Nuestra Señora de los Volcanes .

y : , . Fuerteventura : 18 de septiembre , Nuestra Señora de la Peña .

: , . El Hierro : 24 de septiembre , Nuestra Señora de los Reyes .

: , . La Gomera : 5 de octubre , Nuestra Señora de Guadalupe .

: , . Tenerife: 2 de febrero, Virgen de la Candelaria.

Estos días deben tenerse en cuenta junto con los festivos generales y los periodos de vacaciones establecidos para todo el Archipiélago.

Tres trimestres y al menos 175 días lectivos

El curso escolar se organizará en tres trimestres, separados por los periodos no lectivos de Navidad y Semana Santa. Aunque las comunidades autónomas cuentan con competencias para establecer sus calendarios, deben hacerlo dentro del marco general del sistema educativo.

En las enseñanzas obligatorias, la planificación del curso debe garantizar además un mínimo de 175 días lectivos.

A las fechas fijadas con carácter general por el Gobierno de Canarias se añadirán los días de libre disposición que establezca cada centro educativo. Por ello, las familias deberán consultar también el calendario concreto de su colegio o instituto, ya que puede incluir modificaciones o jornadas no lectivas propias.

Los centros suelen informar de estas fechas a través de sus páginas web, circulares, tablones de anuncios y otros canales oficiales. También pueden existir ajustes específicos relacionados con evaluaciones, actividades de inicio y final de curso o determinadas enseñanzas.