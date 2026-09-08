Solo un profesional para más de 5.500 vecinos: Canarias quintuplica la ratio de habitantes por fisioterapeuta recomendada

En Canarias solo hay un fisioterapeuta por cada 5.592 habitantes. Para al menos garantizar una atención sanitaria adecuada, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ratio de un profesional por cada 1.000 personas. "La falta de personal es grave, necesitaríamos multiplicar por cinco el número actual", advierte el secretario general autonómico del Sindicato Satse en las Islas, Yoel Hernández. Aunque se trate de un problema observado en el conjunto del país, el Archipiélago, con 398 fisioterapeutas para 2,2 millones de isleños, se sitúa entre las regiones con una situación más crítica.

En el Día Mundial de la Fisioterapia, la organización sindical denuncia que el territorio insular continúa "muy por debajo" de las necesidades reales de estos profesionales. "Este déficit no solo repercute en la salud laboral de los propios trabajadores, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de la atención que recibe el paciente", argumenta. De cumplir esa ratio –añade– se podría prestar una asistencia mucho más completa dentro del propio sistema de salud público: "Pese a ser una prestación esencial, la mayoría de los isleños aún tiene que rascarse el bolsillo y acudir a una consulta privada porque los especialistas del Servicio Canario de Salud (SCS) están desbordados y la lista de espera es interminable", defiende.

En este sentido, sostiene que su ámbito de actuación va mucho más allá de tratar lesiones: estos especialistas mejoran la calidad de vida de los mayores, atienden alteraciones del desarrollo en niños, ayudan a recuperar la movilidad tras daños en el sistema nervioso y reparan la musculatura pélvica cuando aparecen problemas de incontinencia o durante la maternidad.

Un déficit mayor en centros de salud

El déficit, señala, es especialmente preocupante en Atención Primaria, es decir, en los centros de salud. Según recoge el sindicato en un comunicado, en Tenerife apenas hay 44 fisioterapeutas para dar cobertura a las 42 Zonas Básicas de Salud y, en Gran Canaria, solo 21 para atender las 41 áreas que conforman la Isla. Esta dotación, subrayan, resulta "claramente insuficiente" para responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida y con una mayor incidencia de enfermedades crónicas, procesos traumatológicos y patologías que requieren tratamiento rehabilitador.

La llegada de los fisioterapeutas a los centros de salud en 2022, hace ya cuatro años, se tradujo en una menor lista de espera y también en un ahorro del gasto sanitario, pues ahora se deriva menos a Atención Hospitalaria y se detectan antes muchas patologías. Las condiciones del equipo, sin embargo, no han avanzado al mismo ritmo. El pasado abril, los profesionales integrados en Atención Primaria denunciaron que, pese a que todos desempeñaban el mismo trabajo, las nóminas dependían de la población de su Zona Básica de Salud. A esta "merma en los derechos salariales", se suma una importante sobrecarga, ya que cada uno de ellos atiende a un número de pacientes bastante por encima de lo recomendado.

Una victoria también para la Administración

Para el secretario general de Satse, un aumento de plantilla también se traduciría en una victoria para la Administración pública. "Estos profesionales se encargan de que la recuperación se produzca lo más pronto posible; si el paciente recibe los cuidados necesarios y mejora, también vuelve mucho antes al tejido productivo", argumenta. Su intervención, destaca, no solo es necesaria en procesos de rehabilitación, también evitaría una prescripción excesiva de fármacos. "Lo que ahora se resuelve con una receta, se podría tratar de una manera más eficaz con terapia, ejercicios o recomendaciones de movilidad", asegura.

Año tras año, este colectivo aprovecha su Día Mundial para exigir más plazas y mejores condiciones en la sanidad pública. "El problema es que no se les está integrando y, como consecuencia, hay una fuga enorme de talento al ámbito privado y concertado", alerta Hernández. Según estimaciones de Satse, nueve de cada diez fisioterapeutas colegiados ejerce en el sector privado o como autónomo.

El trabajo en un hospital

La Consejería de Sanidad, en cambio, aprovechó la jornada para resaltar las 95.000 sesiones de fisioterapia que se realizaron en un año en el Hospital La Candelaria. En ellas se tratan procesos que afectan a la movilidad, la capacidad funcional y la autonomía de los pacientes. En adultos, las patologías más comunes son ictus, lesiones traumatológicas, amputaciones y linfedemas, mientras que los niños suelen requerir atención especializada. Solo en este complejo, trabajan 64 profesionales distribuidos en doce unidades. "La diversidad de estos ámbitos refleja el amplio campo de actuación de la fisioterapia, que interviene tanto en la recuperación de lesiones y patologías como en la prevención de complicaciones derivadas de la inmovilidad y la pérdida de capacidad funcional", detalla en una nota.

Satse, por su parte, pide que se creen nuevas plazas, se cubran las vacantes ya existentes y se incorpore profesionales a aquellas zonas en las que exista una mayor carencia. “Canarias necesita más fisioterapeutas en sus centros de salud y hospitales, los pacientes no pueden seguir esperando meses para acceder a tratamientos que son esenciales para su recuperación y bienestar", concluyen.