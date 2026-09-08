El presidente de Canarias 1500 km de Costa dará una charla sobre ahogamientos en Uruguay

Sebastián Quintana, presidente de la plataforma Canarias 1500 km de Costa y experto en seguridad acuática, ofrecerá este miércoles una conferencia sobre prevención de ahogamientos en la ciudad uruguaya de Salto.

La charla tendrá lugar a las 19:00 horas en el Aula Magna de la Universidad de la República y se enmarca en las acciones impulsadas por la Mesa Interinstitucional de Prevención de Ahogamiento, un espacio de coordinación entre organismos públicos, instituciones y entidades vinculadas a la seguridad en entornos acuáticos.

Una conferencia sobre prevención de ahogamientos

La actividad fue presentada este martes con la participación del director departamental de Salud, Luis Rodríguez; el encargado del Área de Deportes del Gobierno de Salto, Marcelo García da Rosa; el formador de guardavidas profesional y presidente de EcoVida Aventura, Julio Texeira; y el propio Sebastián Quintana.

Durante la presentación, Quintana defendió que Uruguay tiene la oportunidad de situarse como un país de referencia si logra aprobar una normativa nacional específica sobre prevención de ahogamientos.

"Uruguay tiene la oportunidad de posicionarse como un país pionero si logra aprobar una normativa nacional destinada específicamente a la prevención de ahogamientos", señaló el especialista.

Canarias como referencia en seguridad acuática

El presidente de Canarias 1500 km de Costa explicó que, según su experiencia en esta materia, actualmente no existe un país con una legislación estatal integral dedicada de forma exclusiva a esta problemática. No obstante, recordó que en Canarias sí existe normativa propia sobre la seguridad del baño en costas y espacios naturales.

La conferencia forma parte del trabajo conjunto que desarrollan la Mesa de Prevención de Ahogamiento, la Dirección Departamental de Salud, el Gobierno de Salto y distintas organizaciones relacionadas con las actividades acuáticas y la prevención.

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La plataforma Canarias 1500 km de Costa lleva años desarrollando campañas de concienciación sobre la seguridad en playas, piscinas y otros espacios acuáticos, con especial atención a la prevención de accidentes y ahogamientos.