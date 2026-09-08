El precio del vehículo usado en Canarias sube en un año un 5,8%
La Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos señala que el coste medio en las islas alcanzó los 12.319 euros, superando el incremento registrado en la media nacional durante agosto
EFE
El precio del turismo usado en Canarias se incrementó en agosto en relación con el mismo mes del año anterior un 5,8 por ciento y se pagó una media de 12.319 euros por vehículo, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).
En el conjunto nacional, el turismo de segunda mano tuvo un coste en el mes de 13.466 euros, un 3,4% más caro que en agosto de 2025. En términos mensuales (sobre julio de 2026),el precio de los turismos usados sube un 1,9% en la comunidad, frente a un incremento del 0,5% en la media nacional.
Los datos
Los datos de Ancove indican que en los coches más antiguos de segunda mano -superan los 8 años-, el precio medio se situó en Canarias en 9.938 euros, un 8,4% de subida interanual, en contraste con los 11.146 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 6,7%.
En términos mensuales (sobre julio 2026), el precio de los turismos usados aumentó un 0,7% en la comunidad, con una media en España del 0,1%. El segmento de los turismos de más de 8 años acumula en la comunidad el 62,7% sobre el total de las ventas, frente al 63,8% a nivel nacional.
Las Palmas registra la mayor subida de precios interanuales en Canarias en agosto. A nivel nacional, los turismos de segunda mano se pagaron en agosto de media a 13.466 euros, un 3,4% de subida sobre el mismo mes de 2025.
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