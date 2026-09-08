Ópera en minúscula reivindica la creación contemporánea con cuatro títulos en diferentes escenarios tinerfeños

Luciérnaga, Svadba (La boda), The golden dragon y La clausura del amor son los cuatro títulos que articulan la tercera edición de Ópera en minúscula, el ciclo de cámara de Ópera de Tenerife que vuelve a desplegarse en distintos espacios de la Isla, como el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, el Teatro Leal de La Laguna y la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife. Esta nueva edición consolida el formato y el discurso y subraya, además, la importancia de la composición en pleno siglo XXI, con tres de las cuatro obras firmadas por mujeres, un gesto que muestra a la perfección la efervescencia creativa contemporánea.

El director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, afirmó estar "especialmente contento de que tres de los títulos estén compuestos por mujeres. En la tradición es más difícil encontrarlos, pero ahora hay una auténtica efervescencia". Entre esas creadoras, destacó a la mexicana Gabriela Ortiz, autora de Luciérnaga, que abre el ciclo este sábado 12 de septiembre en el Espacio La Granja. "Es una de las compositoras más reconocidas a nivel mundial y su obra aborda la represión al movimiento estudiantil de 1968 en su país de origen, con un texto muy teatral", explicó. La pieza se inspira en la historia real de la poeta Alcira Soust Scaffo, encerrada durante días en la Universidad Nacional Autónoma de México tras la irrupción militar, en un relato que conecta resistencia, memoria y creación.

Nuevos formatos

También en La Granja se presentará Svadba (La boda), de Ana Sokolović, una partitura a capela para seis voces femeninas que, según Rivero, "genera un espacio sonoro muy particular en torno a la noche previa a una boda". La obra, cantada en serbio, despliega un abanico vocal que transita entre lo folclórico y lo experimental. Por su parte, el tercer título, The golden dragon, llegará al Teatro Leal los días 25 y 26 de septiembre. "Es la primera vez que se monta una ópera de Péter Eötvös en España", subrayó Rivero, quien la definió como "una obra fantástica pero también necesaria, porque habla de migración y deshumanización en un momento de absoluta actualidad". Basada en el texto de Roland Schimmelpfennig, la pieza combina ironía y crudeza en una estructura coral en la que cinco cantantes asumen múltiples personajes.

El ciclo se cerrará el 3 de octubre en la Sala de Cámara del Auditorio con La clausura del amor, una coproducción con la Comunidad de Madrid y Teatro Xtremo, con música de Reyes Otero sobre el texto de Pascal Rambert. "Buscamos sonoridades que piensen en lo contemporáneo", apuntó Rivero sobre este encargo, que lleva la escena a un terreno de intensa confrontación emocional. Precisamente, el director de escena de esta última propuesta, Ricardo Campelo, incidió en la dimensión íntima del proyecto e hizo hincapié en la escala humana de los títulos elegidos para esta tercer edición de ópera en minúscula: "Queremos llevar a escena lo que le pasa al individuo, no a gran escala". En ese marco, la música actúa como motor de las óperas que se podrán ver en escena.

De lo local a lo global

Habló, por ejemplo, de La clausura del amor, para la que Reyes Otero emplea ecos de saetas, músicas de raíz y canto lírico, mientras que Sokolović lleva el canto hablado a lugares insospechados en La boda. Sobre la primera, además, no esquivó su dureza puesto que se trata de "una obra durísima: dos personas que han vivido juntas y descubren que no saben qué le pasa a la otra. Es deliciosa en términos musicales y muy dura en lo dramático". Y sintetizó el espíritu del ciclo Ópera en minúscula: "Hablando de temas personales llegamos a lo global, y esa es la base de la iniciativa".

Un instante de la presentación de la tercera edición de Ópera en minúscula. / ED

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, situó este proyecto en una línea de continuidad institucional y de ampliación de público, puesto que "se ha ido consolidado y sigue ganando público". Además, destacó el carácter de estas propuestas: óperas de pequeño formato, con música muy actual, desde finales del siglo XX hasta hoy y "con una frescura y contemporaneidad admirables". Acha vinculó el ciclo con uno de los objetivos del mandato: "Uno de nuestros propósitos era democratizar la cultura, y estas óperas de cámara no exigen grandes producciones y aportan algo nuevo al repertorio clásico". En ese sentido, insistió en el valor de la descentralización puesto que estos títulos "nos han permitido sacar la ópera del Auditorio y llevarla a espacios como el Teatro Leal, La Granja o incluso al aire libre, facilitando su acceso".

Pequeños proyectos, gran ambición

José Luis Rivero defendió la ambición conceptual de Ópera en minúscula: "Son formatos más pequeños, pero no es pequeña la ambición que ponemos en ellos". Concebido como una suerte de antesala creativa dentro de la temporada de abono de Ópera de Tenerife, el ciclo se apoya en dinámicas de colaboración y en ese sentido mantienen una relación muy estrecha con la Comunidad de Madrid, con la que desarrollan producciones de forma permanente. Defendió esta inicaitiva como "un espacio para la experimentación y para romper los límites que muchas personas tienen sobre la ópera". Por eso, el objetivo es doble, puesto que buscan "mover el suelo a los espectadores, buscar otras sonoridades y procesos de creación, y también atraer nuevos públicos".

La coordinadora de Artes Escénicas del Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Lorena Matute, puso el acento en la colaboración institucional porque, "compartiendo ciudad e isla, es necesario que colaboremos en la actividad cultural", y valoró el alcance del proyecto, ya que "es interesante romper la idea que muchos tienen sobre la gran ópera". Con entradas a 10 euros ya disponibles en las sedes y sus canales habituales, Ópera en minúscula se reafirma como un laboratorio escénico y musical donde la proximidad, tanto física como estética, redefine la experiencia operística. "Es importante la cercanía, porque los títulos captan al espectador, ya que la ópera está ocurriendo a su lado", resumió Rivero.