Luz verde al Decreto Canarias: el Consejo de Ministros avala al fin una de las grandes demandas del Archipiélago

El Consejo de Ministros ha avalado en su reunión de este martes la puesta en marcha del denominado Decreto Canarias, un documento que, entre otras cuestiones, pretende culminar la recuperación de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite hace ahora cinco años.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien compareció tras la reunión ante los medios de comunicación para explicar los pormenores de este acuerdo.

El también expresidente de Canarias ha señalado que las medidas tendrán aplicación "inmediata" una vez que se publique este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

La aprobación de este paquete legislativo supone el blindaje de dos reclamos históricos y económicos de la sociedad palmera desde que en septiembre de 2021 sufriera las graves consecuencias para su economía del proceso eruptivo.

En ese sentido, el Decreto Canarias confirma dos medidas encaminadas a esta recuperación:

Bonificación fiscal del 60% del IRPF: La norma ratifica la extensión de esta medida tributaria de alivio fiscal directo destinada a todos los residentes en la isla de La Palma. Torres recuerda que esta medida se plantea dentro de lo que se denomina Agenda Canaria "y se podrá verse de manera inmediata en las nóminas".

La norma ratifica la extensión de esta medida tributaria de alivio fiscal directo destinada a todos los residentes en la isla de La Palma. Torres recuerda que esta medida se plantea dentro de lo que se denomina Agenda Canaria "y se podrá verse de manera inmediata en las nóminas". 100 millones de euros para reconstrucción: Se desbloquea la transferencia corriente para continuar con las obras de infraestructura, la reactivación económica y la mejora de las condiciones de vida de los afectados por la crisis volcánica. "Se pueden destinar de los excesos de financiación de 2025 para el sector primario con carácter preferente para compensar las consecuencias en sus terrenos así como la construcción de infraestructuras agrarias", explica Torres, quien apunta a que en el caso de que implique una mayor inversión no sumará para el cumplimiento de la regla de gasto.

Se desbloquea la transferencia corriente para continuar con las obras de infraestructura, la reactivación económica y la mejora de las condiciones de vida de los afectados por la crisis volcánica. "Se pueden destinar de los excesos de financiación de 2025 para el sector primario con carácter preferente para compensar las consecuencias en sus terrenos así como la construcción de infraestructuras agrarias", explica Torres, quien apunta a que en el caso de que implique una mayor inversión no sumará para el cumplimiento de la regla de gasto. Moratoria para los agricultores de los municipios afectados (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) que habían solicitado préstamos y para los que se vuelve a aprobar una moratoria porque "aún quedan algunas personas".

de los municipios afectados (El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte) que habían solicitado préstamos y para los que se vuelve a aprobar una moratoria porque "aún quedan algunas personas". Prestación por cese de actividad de los autónomas: no se tendrán en cuenta las subvenciones del POSEI para calcular el rendimiento neto, que se realizará a partir del año 2019.

Uso del superávit

Pero, además, el Consejo de Ministros también cumple con otra reivindicación histórica de Canarias y permite a la Comunidad Autónoma disponer de 600 millones de euros procedentes del superávit presupuestario del Archipiélago.

Esta es la cantidad que corresponde a Canarias de una medida prevista para todo el territorio nacional y que, según el ministro de Hacienda, Arcadi España, se deben destinar a "financiar inversiones sostenibles en su territorio a lo largo de 2027".

Al respecto, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ya había avanzado que estos fondos podrán destinarse a las áreas consideradas como prioritarias por el Ejecutivo regional, esto es, sanidad, educación y servicios públicos esenciales.

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Negociaciones

Este bloque de medidas urgentes para las Islas se encuentra muy alejado del texto que el Gobierno de Canarias elaboró inicialmente y que concentró 50 acciones en 35 artículos y 12 disposiciones adicionales. El Ejecutivo autonómico y el Estado han optado por ir desbloqueando las distintas demandas mediante diferentes instrumentos, de manera que una parte de las medidas del documento original ya han salido adelante por otras vías y otras continúan pendientes de negociación.