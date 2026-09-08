El Gobierno central recula en su intención de convertir RUP a Ceuta y Melilla

Un paso atrás. El Estado recula en su intención de convertir a Ceuta y Melilla en Regiones Ultraperiféricas (RUP) y plantea ahora como alternativa conseguir para ambas un «estatuto similar» dentro de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido la complejidad de que las dos ciudades autónomas puedan ser consideradas RUP, debido principalmente a sus características específicas, y ha abierto la puerta a buscar otra fórmula si finalmente no fuera posible.

Fue precisamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció ante el Pleno del Congreso de los Diputados que España iba a pedir a la Unión Europea el reconocimiento de Ceuta y Melilla como regiones ultraperiféricas, así como su entrada en la Unión Aduanera. El anuncio de Sánchez abría la puerta a que Canarias dejara de ser el único territorio español reconocido como RUP por la UE. Sin embargo, para adquirir esta condición es necesario encajar en el marco establecido por los tratados europeos, que contempla una serie de circunstancias estructurales vinculadas a la situación geográfica y económica de estos territorios, entre ellas la lejanía, la insularidad, la reducida superficie y la dependencia económica.

El paso atrás del Gobierno central no sorprende al Ejecutivo canario, que ya tras el anuncio de Moncloa tildó la medida de «salida improvisada» y de «globo sonda» con el que se intentaba desviar la atención. «Ya nosotros habíamos dicho que parecía complicado que esta fuera la solución para resolver las necesidades que tiene Ceuta como territorio fronterizo, porque implicaba revisar el Tratado de la Unión ya que la ciudad no tenía las singularidades que establece el estatus RUP», critica el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Eso sí, Albares mantiene abierta la puerta a Bruselas y deja en segundo plano la denominación que finalmente adopte la fórmula para Ceuta y Melilla: «Vamos a estudiar la posibilidad de que lo sean o no, pero importa más la sustancia en estos momentos que la denominación».

La posición geográfica

La consideración de RUP implica un reconocimiento específico por parte de la Unión Europea para aquellos territorios que afrontan dificultades estructurales derivadas de su posición geográfica y de sus características económicas. Este marco permite aplicar determinadas excepciones y medidas diferenciadas respecto a las normas comunitarias. En el caso de Ceuta y Melilla, su eventual incorporación a este régimen les permitiría optar a un tratamiento específico en ámbitos como la fiscalidad, la economía o la financiación, en línea con algunas de las ventajas que Canarias mantiene desde hace más de tres décadas gracias a su condición de región ultraperiférica.

«Lo único que hizo Pedro Sánchez fue improvisar y tratar de ganar tiempo para evitar que se siguiera evidenciando que estaban llegando mal y tarde», critica el Gobierno de Ceuta, que anticipa además que el «estatuto similar» al que ahora alude Albares será previsiblemente «fruto de una negociación entre Ceuta y el Estado». En cualquier caso, lo determinante, añade Cabello, no será la denominación que finalmente reciba, sino que el nuevo marco «responda eficazmente a lo que necesita la ciudad».

Relaciones comerciales

La posición geográfica de Ceuta y Melilla es muy específica, como también lo es la de otros territorios como Canarias, Azores o Madeira. Es precisamente esa singularidad la que lleva al ministro de Exteriores a plantear la búsqueda de «un encaje financiero, económico y comercial dentro de la UE». A juicio del Gobierno, las dos ciudades autónomas no pueden recibir el mismo tratamiento que los territorios de la Europa continental en ámbitos como las relaciones comerciales y económicas y, por ello, defiende que Bruselas reconozca su «especificidad».

De ahí que Albares vaya a «explorar» con el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, tanto la posible entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera como «los instrumentos que están a disposición por parte de la UE para mejorar el encaje comercial y económico» de ambas ciudades. El objetivo, según el ministro, es encontrar una respuesta acorde con su «especificidad geográfica», al tratarse de las únicas fronteras terrestres de España y de la Unión Europea con África.