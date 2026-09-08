La exposición 'Revelations' explora la relación entre el cuerpo, el entorno y la espiritualidad en el Casino de Tenerife

La Sala de Arte Joaquín Amigó del Real Casino de Tenerife acoge a partir de este viernes 11 de septiembre Revelations, una exposición que reúne por primera vez la obra de la fotógrafa Antoinette Castro Domínguez y del pintor Iván Surikov, conocido como Waña. La propuesta plantea un diálogo entre fotografía y pintura en torno a la identidad, la memoria, el paso del tiempo y la búsqueda de armonía, y contará durante su inauguración con intervenciones de poesía y música.

La fotógrafa tinerfeña Antoinette Castro Domínguez, galardonada internacionalmente y con una trayectoria que incluye publicaciones y exposiciones en el extranjero, presenta en esta muestra una selección de sus series Beneath the Fragile y Unfolding the View. Su trabajo parte de una aproximación de carácter biográfico y utiliza el cuerpo humano y el paisaje como elementos para indagar en la relación entre la identidad, la memoria y el entorno.

Personal fotografía

En Beneath the Fragile, Castro Domínguez se aproxima a conceptos relacionados con la filosofía japonesa del Wabi-Sabi, vinculada a la aceptación de la imperfección y de lo transitorio, así como al simbolismo del Kintsugi, el arte tradicional japonés de reparar objetos rotos destacando sus fracturas con oro. De este modo, la autora recurre a la superposición fotográfica para combinar la desnudez del cuerpo humano con paisajes abstractos y elementos de materia orgánica.

La segunda de las series, Unfolding the View, propone una relación diferente con el espectador. En estas fotografías, aquello que permanece fuera del encuadre forma parte del sentido de la obra y la autora deja deliberadamente espacios abiertos para que sea quien contempla la imagen quien complete el relato a partir de su propia memoria, experiencias y emociones.

Colaboración

Junto a la producción fotográfica de Castro Domínguez, Revelations incorpora la obra del pintor Iván Surikov, quien considera "el arte como la religión del tercer milenio". Durante más de 30 años, ha desarrollado una propuesta en la que la pintura se plantea como una experiencia de carácter espiritual y en la exposición del Casino presenta El escudo del mundo y la paz, una pieza que concentra su visión sobre la salvación del mundo a través del arte.

Uno de los cuadros de Iván Surikov (Waña). / ED

A partir de la superposición de capas pictóricas y la incorporación de significados ocultos, el artista construye un discurso centrado en la armonía, la paz y la unidad universal. Las propuestas de ambos creadores, aunque parten de disciplinas y planteamientos diferentes, coinciden en otorgar al espectador un papel activo.

Poesía y música en la inauguración

La apertura de la exposición, que tendrá lugar a partir de las 19:30 horas, tendrá también un componente interdisciplinar, puesto que la poeta María Castro participará en el acto con la lectura de su poema How Physics Works Like Love. La vertiente musical correrá a cargo del tenor Agustín Prunell-Friend, que interpretará Fleurs, de Francis Poulenc. La pieza establecerá un vínculo con las flores cortadas y los motivos orgánicos presentes en las fotografías de Antoinette Castro Domínguez.

Revelations plantea así un recorrido por distintas formas de aproximarse a lo visible y a aquello que permanece oculto, con la fotografía y la pintura como ejes principales y la poesía y la música como lenguajes complementarios.