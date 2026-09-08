Canarias suspende en el Informe PISA y se hunde en Matemáticas y Lectura

Canarias suspende en lecturas y mates. El Informe PISA 2025 ratifica que las Islas siguen en el furgón de cola de la evaluación educativa, donde el 26,6% del alumnado no alcanza los valores mínimos en ciencias. Esta alarmante brecha se suma a un preocupante 39,3% de estudiantes rezagados en competencia matemática y un 33,7% en comprensión lectora, lo que dibuja un escenario de vulnerabilidad académica generalizada en la última década. La evaluación contó con la participación representativa de 1.645 estudiantes de 50 centros del Archipiélago, con edades de entre los 15 y 16 años.

La cifra más preocupante del estudio refleja una fragilidad estructural: el 21,1% del alumnado canario se sitúa por debajo del Nivel 2 en Lectura, Matemáticas y Ciencias de forma simultánea. Este porcentaje representa a uno de cada cinco jóvenes que carece de las competencias funcionales básicas para desenvolverse en la sociedad actual. En el extremo opuesto, la excelencia académica es un territorio casi desierto; los niveles de alto rendimiento (5 y 6) apenas agrupan a entre un 2% y un 3% de los estudiantes en las tres áreas evaluadas.

Por materias, las matemáticas continúan siendo el gran talón de Aquiles de las Islas. Un alarmante 39,3% de los examinados no alcanza el Nivel 2 en competencia matemática, seguido del 33,7% en comprensión lectora y un 26,6% en el ámbito científico. Con una puntuación media de 442 puntos en matemáticas, 445 en Lectura y 469 en Ciencias, Canarias se mantiene por debajo de los promedios de España y de la OCDE. Sin embargo, la pérdida acumulada de conocimiento en las Islas dibuja una tendencia decreciente en la última década, tocando fondo especialmente en Lectura con sus peores registros históricos.

Una caída amortiguada frente al descalabro nacional

A pesar del escenario de retroceso, Canarias muestra una singular fortaleza en su capacidad para reducir distancias con el promedio estatal. Esta percepción se sustenta en que el descenso canario entre 2022 y 2025 ha sido sensiblemente más leve que el de todo el país. En Lectura, Canarias cayó 18,1 puntos (-3,9%) frente a la pérdida de 23 puntos (-4,9%) nacional; mientras que en Matemáticas el retroceso isleño fue de solo 4,6 puntos (-1,1%) frente a los -10 de la OCDE y los -16 (-3,4%) de la media española. En Ciencias, la bajada fue de 3,6% (0,8%), variación cercana a la OCDE e inferior a la nacional (-8 puntos).

Esta resistencia relativa ha permitido al Archipiélago abandonar los puestos de cola autonómicos. En Ciencias, Canarias pasó de la última posición a superar a tres comunidades (Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía), estrechando la brecha con la media nacional de 12 a 8 puntos.

En matemáticas escaló para rebasar a la Comunidad Valenciana e igualar a Andalucía, reduciendo la distancia de 26 a 15 puntos. El salto más llamativo se produjo en Lectura: el alumnado isleño pasó de la antepenúltima posición a aventajar a cinco autonomías (País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y Andalucía), situándose a solo 6 puntos del promedio español frente a los 11 del ciclo anterior. Hay que aclarar que estos exámenes se realizaron en mayo de 2025. No fue hasta octubre del mismo año cuando programas como el de refuerzo de lectura Viera comenzaron a practicarse, por lo que su efectividad entonces podría no haber sido aún notoria.

La fortaleza medioambiental y el perfil científico

En el área de ciencias, que fue el dominio principal de esta edición de PISA, el informe interno devela un perfil homogéneo. Sus tres subescalas (explicar fenómenos, evaluar y diseñar investigación, e interpretar datos) obtienen resultados idénticos con apenas un punto de diferencia.

Destaca el rendimiento en competencia medioambiental, donde las Islas logran 472 puntos y se sitúan, junto con Castilla-La Mancha y La Rioja, como uno de los territorios nacionales con mayor concienciación ecológica. En la competencia de Aprendizaje en el Mundo Digital, Canarias registra una media de 488 puntos en resolución computacional de problemas, situándose en el Nivel 3 de este dominio innovador.

El peso de repetir y la brecha social

El análisis multivariado identifica los factores asociados al rendimiento. La repetición de curso se consolida como la variable con la vinculación más intensa. Manteniendo constantes los demás factores, el alumnado repetidor presenta unas odds de pertenecer al grupo de bajo rendimiento generalizado en las tres competencias 8,67 veces superiores a las de quienes no han repetido.

La brecha socioeconómica y cultural es otro obstáculo de fondo. El índice socioeconómico canario (ESCS) tiene una media de -0,24, por debajo de la media de la OCDE. La diferencia de puntuación entre el cuartil con mayor estatus socioeconómico (Q4) y el de menores recursos (Q1) oscila entre los 54 y 59 puntos en las tres disciplinas evaluadas, lo que equivale a casi tres cursos escolares de distancia. A esto se añade el origen migratorio: los estudiantes nativos obtienen mejores resultados medios, aunque la diferencia se acorta notablemente entre nativos y alumnos migrantes de segunda generación.

Aulas seguras y con alta autoestima

En el plano del bienestar y el clima escolar, el alumnado canario puntúa por encima de la media de la OCDE en sentido de pertenencia al centro (+0,34) y en sentimiento de seguridad (+0,55). Más del 88% de los jóvenes declara sentirse plenamente integrado en su escuela y más del 94% afirma sentirse seguro. Además, la incidencia de acoso escolar se sitúa por debajo del promedio internacional (-0,15). En cuanto a las situaciones cotidianas de acoso, las burlas son las experiencias más reportadas por el alumnado, alcanzando a un 29,1% de los jóvenes, seguidas por la difusión de rumores con un 27,4%.

Asimismo, demuestran un excelente desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo. El índice de autorregulación académica sitúa a Canarias a la cabeza nacional con un valor de 0,14, coliderando el ranking junto a Extremadura por encima de la media nacional (0,09) y de la OCDE (0,00).

Este clima escolar favorable e integrador es clave, ya que el 77,9% de los alumnos valora positivamente la utilidad de la etapa escolar y rechaza que sea una pérdida de tiempo.

La paradoja digital y el reto de la IA

Por último, el entorno tecnológico escolar muestra claroscuros notables. Aunque la conectividad en los hogares canarios es casi universal (98% con teléfono inteligente y 95% con conexión Wi-Fi), solo el 47,2% del alumnado dispone de un dispositivo digital individual garantizado en su centro, viéndose obligados un 18,3% a compartir equipos por la escasez.

La conectividad del colegio también es un problema: solo el 52,6% estima suficiente la velocidad de internet y el 51,6% su estabilidad. Los directores, por su parte, reportan que apenas el 7,4% de los profesores recibe incentivos para la integración digital y el 56,3% carece de tiempo para prepararla. En software especializado, solo el 11,1% de los centros tiene alta cobertura de realidad virtual o aumentada.

El uso de la Inteligencia Artificial se ha extendido rápido: un 27,8% de los alumnos afirma emplear IA "todos los días o casi todos los días" para aprender, y un 19,1% la utiliza para resumir textos. No obstante, este hábito convive con una falta de sentido crítico: solo el 35% del alumnado evalúa con frecuencia la fiabilidad o calidad de la información generada por estos asistentes.

Esta desconexión representa uno de los grandes retos pedagógicos que Canarias afrontará en los próximos años para consolidar su resistencia educativa. Un 19,4% de los jóvenes también recurre a estas herramientas de inteligencia artificial para realizar búsquedas o investigaciones preliminares de temáticas nuevas antes de desarrollar sus tareas escolares.