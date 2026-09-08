Becas universitarias Canarias 2026-2027: nuevo plazo para solicitarlas hasta el 11 de septiembre

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias ha abierto un plazo extraordinario para solicitar las becas universitarias del curso 2026-2027. El periodo estará disponible durante cinco días hábiles, desde el lunes 7 hasta el viernes 11 de septiembre, ambos incluidos.

Esta nueva oportunidad está dirigida a las personas que cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria, pero que no llegaron a presentar su solicitud durante el plazo inicialmente previsto.

El objetivo es permitir que estosestudiantes puedan acogerse a la convocatoria de becas y ayudas destinadas a financiar estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores durante el curso que comienza este mes.

¿Quién puede solicitar las becas en este nuevo plazo?

El plazo extraordinario está destinado exclusivamente a quienes no presentaron la solicitud dentro del periodo inicial y reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria.

Por tanto, las personas que ya tramitaron su solicitud dentro del plazo establecido anteriormente no tienen que volver a presentar ninguna documentación ni realizar una nueva solicitud. Sus expedientes continuarán su procedimiento con normalidad.

La apertura de este nuevo periodo permite así que los estudiantes que no pudieron completar la tramitación inicialmente tengan una última oportunidad para solicitar estas ayudas dentro de la convocatoria correspondiente al curso 2026-2027.

Becas para estudios de grado, máster y enseñanzas artísticas superiores

Las ayudas contempladas en la convocatoria están destinadas a estudiantes que cursen estudios de grado y máster en universidades públicas, así como enseñanzas artísticas superiores en centros públicos.

Se trata de ayudas vinculadas al sistema universitario y de enseñanzas superiores de Canarias para el curso académico 2026-2027.

Estas becas pueden resultar especialmente relevantes para estudiantes que necesitan apoyo económico para afrontar los gastos asociados a su formación superior. Además del coste de los estudios, la situación económica de las familias puede condicionar otros gastos relacionados con la vida universitaria, especialmente en el caso de quienes tienen que desplazarse fuera de su isla de residencia para continuar su formación.

Un plazo extraordinario de cinco días

El nuevo periodo permanecerá abierto del 7 al 11 de septiembre, por lo que las personas interesadas deberán completar la solicitud dentro de esas fechas.

La Consejería recuerda que este plazo no constituye una nueva convocatoria independiente, sino un periodo extraordinario dentro de la convocatoria de becas y ayudas para el curso 2026-2027. Por ello, está dirigido a quienes no realizaron la solicitud durante el periodo inicial y cumplen los requisitos establecidos.

Los estudiantes que ya presentaron correctamente su solicitud no deben repetir el trámite. En su caso, el expediente seguirá adelante y deberán esperar a la resolución correspondiente.

La apertura de este plazo extraordinario ofrece así una nueva oportunidad para quienes quedaron fuera del primer periodo de solicitud, con un margen de cinco días hábiles para completar la tramitación de las ayudas destinadas a estudios universitarios y enseñanzas artísticas superiores en centros públicos de Canarias.