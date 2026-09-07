Sismicidad en Canarias: seis terremotos este lunes en las islas
El de mayor magnitud (2.1) se localizó en el Atlántico, entre Tenerife y Gran Canaria
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes seis terremotos en el archipiélago. El primero de ellos fue el de mayor magnitud (2.1) y tuvo lugar en el Atlántico, entre las costas de Tenerife y Gran Canaria.
Fue localizado a las 01:21 horas a 17 kilómetros de profundidad.
A partir de ahí, entre las 04:00 y las 05:00 horas, se registraron los otros cinco, esta vez en las islas de La Palma y Tenerife.
La Palma y Tenerife
En concreto, tres fueron localizados en el municipio palmero de El Paso. Estos se registraron a las 04:39, 04:50 y 04:54 horas, y con magnitudes de entre 0.7 y 1.1.
En Tenerife se contabilizaron dos: uno al suroeste de Arico (04:45 horas) y otro al sureste de Los Realejos (04:12 horas).
El de Arico tuvo una magnitud de 1 y se registró a un kilómetro de profundidad, mientras que el de Los Realejos fue de 1.2 de magnitud y a 4 kilómetros.
¿Qué hacer en caso de un terremoto?
Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto:
- Agacharse, cubrirse debajo de una mesa y agarrarse a ella
- En la medida de lo posible, mantener la calma y mantenerse en equilibrio
- En el interior de una vivienda, alejarse de muebles, ventanas y lámparas
- En el exterior, alejarse de edificios, muros y postes eléctricos
- Si está conduciendo, parar en un lugar seguro, encender las luces de emergencia y permanecer dentro del vehículo
- Si utiliza silla de ruedas, frenarla en un lugar seguro y protegerse la cabeza con los brazos
- Si está en un lugar de asistencia masiva, protegerse la cabeza con los brazos y resguardarse debajo de asientos y mesas
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