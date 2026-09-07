Sismicidad en Canarias: seis terremotos este lunes en las islas

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este lunes seis terremotos en el archipiélago. El primero de ellos fue el de mayor magnitud (2.1) y tuvo lugar en el Atlántico, entre las costas de Tenerife y Gran Canaria.

Fue localizado a las 01:21 horas a 17 kilómetros de profundidad.

A partir de ahí, entre las 04:00 y las 05:00 horas, se registraron los otros cinco, esta vez en las islas de La Palma y Tenerife.

La Palma y Tenerife

En concreto, tres fueron localizados en el municipio palmero de El Paso. Estos se registraron a las 04:39, 04:50 y 04:54 horas, y con magnitudes de entre 0.7 y 1.1.

En Tenerife se contabilizaron dos: uno al suroeste de Arico (04:45 horas) y otro al sureste de Los Realejos (04:12 horas).

El de Arico tuvo una magnitud de 1 y se registró a un kilómetro de profundidad, mientras que el de Los Realejos fue de 1.2 de magnitud y a 4 kilómetros.

Terremotos de las últimas horas. / IGN

¿Qué hacer en caso de un terremoto?

Aunque los sismos que se producen en las islas no suelen ser especialmente fuertes, no está de más ser prevenido y saber cómo actuar ante una situación de este tipo. Para ello, el IGN ofrece una serie de consejos sobre lo que debemos hacer durante de un terremoto: