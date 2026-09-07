El Servicio Canario de la Salud integra las funciones de miCitaPrevia y miHistoria en miSCS

El Servicio Canario de la Salud (SCS) concentra desde esta semana en miSCS las funciones que hasta ahora ofrecían de forma independiente miCitaPrevia y miHistoria. Ambas aplicaciones dejan de estar operativas como herramientas separadas y miSCS pasa a actuar como punto único de acceso móvil a los principales servicios digitales de salud del organismo en Canarias.

El cambio afecta a gestiones de uso habitual, como la solicitud, consulta, modificación y anulación de citas de Atención Primaria, así como al acceso a la historia clínica y a los informes médicos disponibles. El SCS sitúa la unificación dentro de su estrategia de simplificación de los servicios digitales y señala como objetivo "facilitar el acceso de la ciudadanía, reducir la dispersión de aplicaciones y mejorar la experiencia de las personas usuarias".

Una campaña para explicar el cambio

Coincidiendo con la suspensión de la actividad de miCitaPrevia y miHistoria, el SCS inicia este lunes, 7 de septiembre, una campaña informativa para impulsar el uso de miSCS. La iniciativa incluye infografías en las pantallas de turnos de los centros de salud y hospitales públicos de Canarias, además de contenidos en las redes sociales de la Consejería de Sanidad y del canal Canarias Saludable.

Nueva aplicación del Servicio Canario de Salud. / E. D.

La integración no supone la creación de una aplicación nueva, ya que miSCS ya concentra distintos servicios relacionados con la información sanitaria personal. El cambio amplía ese catálogo con dos funciones especialmente utilizadas: la gestión de citas de Atención Primaria y la consulta de la historia clínica y los informes médicos.

Qué servicios reúne la nueva aplicación 'miSCS'

La aplicación permite consultar información clínica personal, pruebas diagnósticas, resultados de analíticas, tratamientos, medicación, alergias, constantes, hábitos de salud, vacunación, antecedentes y diagnósticos activos. También incluye datos vinculados a la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), notificaciones, recordatorios y la gestión de personas autorizadas a través de misFavoritos.

Con la incorporación de las prestaciones de miCitaPrevia y miHistoria, el SCS reúne en un mismo entorno servicios que antes podían exigir distintas aplicaciones. La medida busca reducir pasos para el usuario y concentrar la relación digital con el sistema sanitario público en una sola herramienta móvil.

La actualización de la aplicación resulta necesaria si ya tienes 'miSCS'

Las personas que ya usan miSCS necesitan disponer de la última versión disponible. El SCS recomienda comprobar en la tienda oficial del teléfono móvil si existe una actualización pendiente antes de intentar acceder a las nuevas funciones. Quienes todavía no utilicen la aplicación pueden descargarla en las plataformas oficiales para dispositivos Android e iOS.

Distintas formas de identificación según el servicio

El sistema mantiene para las citas de Atención Primaria el mismo método de acceso de miCitaPrevia: número de Tarjeta Sanitaria Individual y Código de Verificación Seguro (CSV). El SCS recalca que "no es necesario ningún trámite adicional" para solicitar, consultar, modificar o anular una cita desde miSCS.

El acceso a la historia clínica, los informes médicos y otros datos personales exige un nivel de identificación diferente. El usuario necesita miIdentidad Digital, certificado digital o Cl@ve, mecanismos que permiten consultar información sanitaria de carácter personal desde la aplicación.

La tarjeta sanitaria también pasa al móvil

miSCS incorpora además la Tarjeta Sanitaria Individual Virtual, que permite llevar la tarjeta en formato digital en el teléfono. A esta función se suma misFavoritos, desde donde cada usuario puede gestionar personas autorizadas o vinculadas para determinadas operaciones disponibles en los servicios digitales.

La concentración de miCitaPrevia y miHistoria en miSCS supone otro paso en la unificación de las herramientas digitales del Servicio Canario de la Salud. El cambio reduce el número de aplicaciones necesarias y deja en una sola plataforma móvil la gestión de citas, la consulta de información clínica y otros servicios sanitarios digitales dirigidos a la ciudadanía.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas