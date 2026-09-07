Una ONG de Canarias recauda 17.000 euros para ayudar a las víctimas de las riadas en Nepal

Las devastadoras inundacionesque afectaron al Tíbet y a Nepal han dejado ya más de 1.350 muertos –según el recuento oficial– y unos 4.990 desaparecidos. Un desastre de tal magnitud requerirá décadas de reconstrucción, sobre todo, al haberse producido en uno de los países más pobres del mundo. Para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible, el gobierno nepalí ha pedido ayuda a entidades sociales de todo el globo. Una de ellas es Educanepal, una entidad canaria que en poco más de una semana ha logrado recaudar 17.000 euros, una cantidad que ya ha sido destinada de manera íntegra al Fondo de Ayudas de Catástrofes Naturales, el organismo que coordina todas las actividades de rescate y ayuda de emergencia.

Desde 2002, Educanepal se dedica a prevenir el tráfico infantil y la explotación laboral de niños en enclaves rurales del país asiático, pero también organiza colectas cuando alguna tragedia sacude esta tierra. El propio fundador de la ONG, José Díaz, fue el encargado de compartir los resultados de la campaña. "Una vez más, me siento sorprendido, la respuesta de la sociedad ha sido un ejemplo de solidaridad inmediata con las víctimas", apuntó en el comunicado.

Según anunció, los fondos recaudados se utilizarán para financiar los operativos de emergencia de búsqueda y rescate, evacuaciones y traslado de supervivientes. También cubrirán la atención sanitaria de urgencia para los heridos y la distribución de suministros médicos básicos, así como la compra y entrega de alimentos, agua potable, ropa, mantas, tiendas de campaña y kits de primeros auxilios para las familias damnificadas.

La ayuda no se limita a los días previos

A medio plazo, añadió, los fondos servirán para apoyar económicamente a los damnificados y para facilitar la reubicación de las personas que han perdido sus hogares y medios de subsistencia. Por último, también se prevé la reparación de bienes públicos dañados por la catástrofe como carreteras, puentes, redes de agua y tendido eléctrico.

Esta campaña no es la única acción que la entidad tiene prevista en Nepal. Más allá de su labor diaria de apoyo a la escolarización de menores en zonas remotas, Díaz ya planea un almuerzo solidario "lleno de sorpresas" que se celebrará el próximo año en Gran Canaria. "El sentimiento de tristeza cuando ocurre algo así es inexplicable, pero, tras secarte las lágrimas, tienes que ponerte manos a la obra para intentar ayudar y la sociedad canaria siempre responde con una solidaridad tremenda", resaltó.