'El lado oculto de la duna': la antología que catapulta la poesía canaria al ámbito internacional

La poesía canaria da un importante salto al ámbito internacional. La editorial madrileña El sastre de Apollinaire acaba de publicar El lado oculto de la duna. Diez poetas canarios actuales, una obra concebida como "clave" para la lírica de las Islas. El libro reúne a diez autores de diversas generaciones, traducidos al inglés por Margaret Hart, traductora e intérprete escocesa y muy ligada al ámbito literario de Canarias, con el objetivo de dotar a las letras insulares de una proyección global y ofrecer una representación de su evolución en las últimas décadas.

Ángel Sánchez, Cecilia Domínguez Luis, Federico J. Silva, Ricardo Hernández Bravo, Pedro Flores, Silvia Rodríguez, Juan Jesús Hernández López, Tina Suárez Rojas, Rafael-José Díaz y Acerina Cruz son los autores con nombre propio que conforman esta antología.

El volumen cuenta con el prólogo del escritor y profesor Antonio Becerra Bolaños, encargado de articular el diálogo entre los distintos poetas. Becerra señala que el valor de la antología reside en que "sirve para trazar un recorrido entre algunas de las voces más importantes de la poesía canaria de las últimas décadas", abarcando un amplio espectro generacional que va "desde el mayor, que es Ángel Sánchez, hasta Acerina Cruz, que es la más joven", permitiendo observar la evolución estilística y conceptual del paisaje literario insular.

Diferentes generaciones y temas en común

A pesar de la marcada heterogeneidad que convive en las páginas de la obra, el prologuista subraya "la presencia de inquietudes de fondo" que conectan a todos los participantes. Entre estos nexos comunes destacan la constante preocupación por el entorno, la reflexión sobre la identidad del ser en el mundo y el impacto de las transformaciones sociales y del territorio. Sobre esta diversidad de enfoques, Becerra sintetiza que «cada cual está planteando respuestas diferentes a problemas similares, como la reivindicación en torno al paisaje y sobre todo lo que se pierde», demostrando la riqueza del pensamiento poético canario.

Más allá de los temas compartidos, el profesor pone el foco en los vínculos contextuales que han modelado a estas promociones de poetas a partir de la década de los noventa. En primer lugar, la gran mayoría de los autores posee una sólida trayectoria vinculada al ámbito universitario. Asimismo, su crecimiento lírico se vio impulsado por la participación activa en revistas literarias independientes, a la par que la proliferación y consolidación de certámenes y premios literarios funcionaron como un auténtico caldo de cultivo para perfeccionar el oficio, "porque la poesía tiene mucho de oficio", destaca Becerra, quien acentúa que algunos de los autores que forman parte de esta obra ya cuentan con el reconocimiento internacional y sus obras han sido traducidas a diferentes idiomas.

El género en la actualidad

Uno de los pilares estructurales de El lado oculto de la Duna es el trabajo de traducción al inglés. Antonio Becerra resalta que este esfuerzo translingüístico «catapulta de alguna forma el libro hacia otros lectores» y multiplica las oportunidades de que la poesía escrita en las Islas acceda a nuevos circuitos de lectura e investigación internacional.

Al abordar el encaje de la condición insular dentro del texto, surge el debate de si se trata de «poesía canaria» o «poesía hecha en Canarias». Becerra sostiene que la insularidad define de manera inevitable la vivencia creadora. "La experiencia de habitar la isla condiciona la mirada sobre el paisaje y determina el modo en que se asimilan las influencias exteriores para volcarlas en una literatura de carácter universal", afirma el prologuista.

Sobre la función del género en la actualidad, Becerra defiende con firmeza la vigencia de la poesía como una herramienta de pensamiento crítico frente a la velocidad y la uniformidad del mundo contemporáneo. «La poesía es necesaria; es un apoyo para comprender el mundo desde otras visiones, y sobre todo para comprender un mundo tan extraño para alguien de fuera como es la isla», señala.

El lado oculto de la Duna se erige así no solo como una muestra de la madurez de la lírica insular, sino también como un testimonio literario capaz de dar respuesta al desafío de cómo explicar y transmitir la singularidad de Canarias hacia el resto del mundo.