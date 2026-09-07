Crisis histórica en el plátano canario: Palca y Unión de Uniones denuncian pérdidas millonarias por precios bajo coste

La Plataforma Agraria Libre de Canarias (Palca) y la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han lanzado este lunes, 7 de septiembre de 2026, una dura voz de alarma ante las "pérdidas millonarias" que acumula el sector del plátano en el Archipiélago. Las organizaciones agrarias denuncian que miles de explotaciones se encuentran "al límite" financiero tras más de dos meses vendiendo la fruta por debajo de los costes de producción reales.

Ante esta situación, ambos colectivos han exigido de forma tajante la dimisión en bloque de los responsables de Asprocan y de las seis Organizaciones de Productores de Plátanos (OPP), calificando su labor organizativa de "fracaso estrepitoso" y de falta de previsión ante la previsible caída del consumo en época estival.

Planificación tardía y brecha de precios

Según argumentan Palca y Unión de Uniones, la normativa autonómica (Decreto 48/2018) encomienda expresamente a las OPP la obligación de planificar la producción y adecuar la oferta a la demanda del mercado:

Inacción en la regulación: Las organizaciones critican que las medidas de pica y reducción de envíos a la Península llegaron "tarde y de manera insuficiente", cuando la renta de los agricultores ya estaba comprometida.

Las organizaciones critican que las medidas de pica y reducción de envíos a la Península llegaron "tarde y de manera insuficiente", cuando la renta de los agricultores ya estaba comprometida. Margen de comercialización: Exigen explicaciones públicas sobre el "enorme diferencial" existente entre el bajo precio que percibe el cosechero en la finca y el elevado coste final que abona el consumidor en los puntos de venta.

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Exigencias a la Consejería de Agricultura

Las críticas del sector agrario también apuntan directamente a la administración autonómica, requiriendo un papel fiscalizador activo por parte de la Consejería del área: "El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, no puede seguir mirando hacia otro lado. Exigimos saber qué controles se han realizado para velar por el cumplimiento del Decreto 48/2018 y qué medidas urgentes piensa adoptar la Consejería ante una situación que está llevando al abismo a miles de familias en las Islas", destaca el Manifiesto conjunto de Palca y Unión de Uniones.