Cerámica y textil dialogan en 'Vida útil', la exposición que abre la temporada de La Panera

Hay exposiciones que no se limitan a mostrar obra, sino que ensayan una forma de estar en el mundo. Vida útil parte precisamente de esa intuición: pensar el tiempo de los procesos, lo que permanece y lo que se transforma, desde la materia y desde el gesto. En ese territorio compartido que se mueve entre lo doméstico y lo político, entre lo íntimo y lo colectivo, se sitúa la nueva propuesta del Espacio La Panera de La Laguna, que abre su nueva temporada con una muestra bipersonal que no busca tanto el encuentro como el roce entre lenguajes.

La exposición, firmada por Davi Kabaro y Marina Valls, abrió sus puertas el pasado jueves 3 de septiembre y podrá visitarse hasta el 10 de noviembre. El espacio lagunero reúne un total de 15 piezas en las que cerámica y textil se convierten en herramientas de pensamiento y en formas de interrogar la realidad. Esta es la primera vez que ambas artistas comparten espacio y proyecto. Así, aunque sus prácticas venían desarrollándose de manera independiente y con discursos ya consolidados, la gestora de La Panera, Elena García, encontró un punto de conexión entre ambas y por eso propuso que su 'panificadora de arte' se convirtiera en una inesperada zona de contacto.

Dos visiones

"Mi propuesta parte de hablar del proceso creativo a través de una metáfora con la cocina", explica Marina Valls (Mallorca, 1987), quien articula su trabajo en torno a lo cotidiano, a esos gestos aparentemente menores que, sin embargo, construyen una manera de habitar. "Todas las piezas tienen relación con ese proceso, tanto el tiempo, como el calor o la paciencia, y la capacidad de transformar lo que parece ordinario en algo con sentido", añade la artista afincada en Tenerife desde hace una década. En su caso, la cerámica no es solo un material, sino un ritmo, puesto que su trabajo es una forma de ralentizar la mirada frente a la velocidad contemporánea.

En el otro extremo, aunque no tan distante como pudiera parecer en un primer momento, se sitúa la práctica de Davi Kabaro (Santa Cruz de Tenerife, 1992). "Trabajo desde una mirada más política sobre el territorio y lo que está ocurriendo en Canarias", señala la joven, quien actualmente reside en Madrid pero sigue muy pendiente de la actualidad de las Islas. Es por ello que su obra se activa desde la distancia como una forma de presencia. "Utilizo el arte para estar aquí, para hablar de lo que me preocupa y de lo que no me deja dormir", resume. De este modo, sus piezas, atravesadas por lo social y lo medioambiental, convierten el textil en una extensión del cuerpo y de la memoria.

Unidas sin saberlo

La propuesta curatorial de Elena García apostó por reunir ambos universos antes incluso de que las artistas se conocieran. El resultado no es una fusión de ideas, sino una convivencia de ambas con dos líneas de trabajo que discurren en paralelo y que, sin embargo, dialogan desde una raíz común. "Hemos trabajado cada una desde su lugar, pero sin quererlo las piezas se han entendido en la sala", apunta Valls, y Kabaro coincide: "Aunque hablamos de cosas distintas, en el fondo son cuestiones que nos atraviesan a las dos".

Una de las piezas de 'Vida útil' en La Panera. / Paula Fuentes

Ese diálogo se hace visible también en los materiales empleados por cada una. La exposición ha propiciado una suerte de contaminación cruzada que ha llevado a ambas artistas a salir de sus códigos habituales. "He intentado incorporar el textil como una forma de acercarme al trabajo de Marina", explica Kabaro, mientras que Valls, por su parte, ha integrado nuevas capas en sus piezas: "Trabajar con otros materiales me ha permitido generar otra expresividad, otra lectura". El resultado es una sala donde los lenguajes se rozan sin perder identidad, pero ampliando sus posibilidades.

Un título con significado

El título de la exposición, Vida útil, remite a esa capacidad de los materiales -y por extensión, de las obras- para sostener su significado a lo largo del tiempo. "Para mí, tiene que ver con las posibilidades de la materia, con lo que cada cosa puede llegar a hacer más allá de su función principal", señala Valls, mientras que Kabaro lo formula desde otra perspectiva: "Es la capacidad de una obra para contar algo, para transmitir un concepto, una emoción y una idea que permanezca".

En ese sentido, la exposición se articula también como una invitación a mirar y dejarse llevar. Así, las artistas defienden que lo de entender totalmente el mensaje de las obras no les preocupa lo más mínimo. "Siempre existe una primera lectura, la que ves de un vistazo, y otra más profunda cuando te acercas a lo que hay detrás de la pieza", explica Kabaro, y Valls insiste en esa dimensión accesible: "Es una exposición muy colorida y viva. Por eso queremos que la gente venga, se sorprenda y disfrute, incluso cuando los temas no son necesariamente ligeros".

Un montaje orgánico

El montaje de esta exposición se plantea como un continuo donde las obras se acompañan sin jerarquías. "Las piezas funcionan bien juntas, parece que se llevan bien", resume Valls. La sala, reconocen ambas, también juega a favor porque ordena, cose y articula la propuesta. Así, parece que, en efecto, el espacio también forma parte de ese proceso que la muestra pone en primer plano. Con todo, Vida útil no propone respuestas cerradas. Más bien abre una serie de preguntas sobre cómo habitamos, qué conservamos y qué dejamos atrás. En ese tránsito, la cerámica y el textil dejan de ser disciplinas para convertirse en lenguaje: uno que se construye desde las manos, pero que apunta directamente a la forma en que pensamos el mundo.