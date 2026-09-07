Más calor y calima en Canarias: la Aemet amplía los avisos por altas temperaturas a todo el Archipiélago

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias amplió la alerta por riesgo de incendios forestales a La Palma, La Gomera y El Hierro. Desde las 10:00 horas del martes, estas islas se unen a Tenerife y Gran Canaria, que ya se encontraban en esta situación. Se trata de una decisión que el Ejecutivo toma en base a la información ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La predicción para estos días adelanta que el calor no dará tregua en Canarias. Aunque la vuelta al cole suela ser sinónimo de cambio de armario, en esta ocasión habrá que esperar al menos unos días para sacar el abrigo y el pantalón largo. Los más peques incluso podrán darse un último chapuzón antes del arranque de curso, que se inaugura el miércoles en todo el territorio. En la jornada de este martes, 8 de septiembre, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos por temperaturas máximas. No solo eso, ante una nueva subida de las temperaturas, extiende la advertencia al resto de islas. Las vertientes oeste, sur y este de Gran Canaria son las únicas zonas en naranja, es decir, con peligro importante. En el resto del Archipiélago –a excepción de la mitad este de La Palma–, el aviso es amarillo.

Mientras que en una buena parte de la Península un frente obligará a sacar el paraguas, en Canarias todo lo que hará falta será ventilador y abanico. En el sur y oeste de Gran Canaria se quedarán cerca de los 40 grados, ya que, según la previsión de la Aemet, los termómetros alcanzarán y superarán los 38 grados. El resto de islas tampoco se queda atrás: las temperaturas oscilarán entre los 34 y 36 grados en medianías del sur y oeste, así como en zonas de interior.

El bochorno, además, estará acompañado de polvo en suspensión, que se concentrará sobre todo en medianías y cumbres. Durante los últimos días, la calima ha hecho que la calidad del aire en enclaves como la capital chicharrera –y, en general, en todo el Archipiélago– sea desfavorable.

El calor irá a menos a lo largo de la semana

Prácticamente todo el territorio insular tendrá también cielos nubosos y viento fuerte, con rachas muy fuertes en las islas más montañosas. A lo largo de la semana, las temperaturas se irán normalizando. Tras varios días de intenso calor, habrá un descenso notable; la previsión para el miércoles solo mantiene avisos por temperaturas máximas en Fuerteventura y Gran Canaria y, en esta última, pasa de naranja a amarilla. Pese a que en diversos enclaves costeros se podrían alcanzar los 34 grados, en las zonas altas se notará bastante la caída de los termómetros. En ambos casos seguirá el polvo en suspensión, aunque comenzará a retirarse a última hora de la tarde.

El viernes, Canarias experimentará un cambio en el tiempo, en parte por la llegada de un frente frío desde el Atlántico, que tendrá más incidencia en el resto del país. Las lluvias y chubascos podrán ser fuertes y acompañados de tormentas y granizo en Baleares y zonas del norte y centro peninsular.

No solo hará más fresco durante el día, también se podrá dormir mejor. La madrugada será algo más fría y las noches tropicales quedarán restringidas al Mediterráneo y sur, mientras que en el centro y la mitad norte los termómetros bajarán de los 10 grados e incluso, por ejemplo, Teruel y Ávila podrían amanecer con menos de 5 grados.