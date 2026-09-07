Álvaro de Luna (32 años, cantante): "En mi nuevo trabajo hay una exposición mayor de mis vulnerabilidades"

Álvaro de Luna regresa a Canarias como parte del cartel de la primera edición de Summer Pop Tenerife, que se celebra este domingo 13 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. El artista sevillano, uno de los nombres más reconocibles del pop nacional actual, compartirá escenario con otros nombres como Leire Martínez, Ruslana o Lucho RK en una cita que aspira a consolidarse dentro del circuito musical del Archipiélago. Con un directo que promete intensidad y conexión con el público, De Luna invita a quienes aún no tienen su entrada a sumarse a una noche que define como "maravillosa", en la que asegura que se dejará "el corazón, la piel y todo" sobre el escenario.

Vuelve a Canarias para participar en la primera edición de Summer Pop Tenerife. ¿Qué relación tiene con el público canario y qué espera de esta cita?

Las veces que hemos estado en las Islas siempre hemos recibido muchísimo cariño, y eso es algo que se queda. Es una sensación muy especial porque, cuando sales de casa, que te hagan sentir como si estuvieras en tu propio hogar no es algo que ocurra en todos los sitios. El público canario tiene una energía muy cercana y cálida, y eso se nota desde que te subes al escenario. Tengo muchas ganas de darlo todo, de disfrutar del festival y también de compartir cartel con compañeros a los que admiro. Creo que va a ser una noche muy especial si conseguimos esa conexión que siempre se da allí.

¿Cómo se plantea un concierto en un festival como este, donde el tiempo es más limitado que en una gira propia?

Intentamos construir un espectáculo que tenga recorrido, aunque sea más condensado. Es decir, que haya momentos de intensidad y otros más emocionales, pero siempre manteniendo un ritmo que enganche. Buscamos que el público esté conectado en todo momento, que no haya bajones, y que quien nos vea, aunque no nos conozca tanto, pueda entrar en el concierto y disfrutarlo. Al final, en un festival tienes que sintetizar mucho, pero sin perder la esencia. Y esa esencia, en nuestro caso, es la energía, el cuidado de los detalles y la verdad con la que hacemos cada canción.

En su caso, ¿la música nace más desde el estudio o desde la idea del directo?

Creo que hay un equilibrio. El estudio es un espacio muy importante porque ahí nace todo y porque también tiene algo terapéutico. Sirve para entender lo que sientes, para ordenar ideas y para poner nombre a emociones que a veces ni siquiera sabes explicar. Pero luego está el directo, que es donde todo cobra sentido. A mí lo que realmente me mueve es el escenario y la adrenalina, ver cómo la gente reacciona, cómo canta, cómo se emociona. Entonces, cuando compongo, inevitablemente pienso también en cómo va a sonar eso en vivo.

¿Ha cambiado mucho su forma de componer desde la etapa en el grupo Sinsinati hasta su carrera en solitario?

Sí, ha cambiado, sobre todo porque ahora tengo más herramientas y más experiencia. En aquel momento estaba empezando, aprendiendo sobre la marcha, y eso también tiene algo muy bonito. Esa etapa fue clave para perder el miedo escénico, que lo tenía, y para entender lo que implica dedicarse a esto de forma profesional. Con el tiempo vas ganando seguridad y afinando tu forma de escribir e interpretar. Pero también intento que no se pierda la frescura y la ilusión de entonces, porque eso es lo que hace que las canciones sigan siendo honestas.

Ahora presenta Azulejo, uno de sus trabajos más personales. ¿Supone un punto de inflexión en su carrera?

Más que un punto de ruptura, lo siento como una necesidad personal. Llega un momento en el que todo va muy rápido, hay muchos estímulos, muchas cosas pasando a la vez, y te das cuenta de que avanzas sin detenerte a mirar lo que estás viviendo. Yo necesitaba parar, respirar y centrarme en hacer un disco que realmente dijera algo. No quería solo canciones que puedan funcionar, sino que también conecten desde otro lugar, más profundo e íntimo.

"Se piensa que la inspiración llega sola, pero en mi caso llega trabajando"

¿Qué se ha permitido explorar en este álbum que quizá antes no habías abordado?

He profundizado en temas que antes no había tratado de forma tan directa. Siempre he intentado ser honesto, pero aquí hay una exposición mayor de mis vulnerabilidades. Hablo de cuestiones como la ansiedad, la fragilidad emocional o esos momentos en los que uno no está tan bien como parece. Al final es un ejercicio de abrirse y mostrarse sin filtros, y eso tiene un punto de vértigo, pero también de liberación. Creo que es un disco muy sincero y coherente con el momento en el que estoy.

¿Cómo ha sido el proceso de creación en términos prácticos?

Trabajo mucho desde la disciplina. A veces se piensa que la inspiración llega sola, pero en mi caso llega trabajando, escribiendo mucho, probando y, equivocándome. Para este disco quise aislarme un poco de todo lo externo y de los estímulos que me distraen para poder concentrarme. Ha sido un proceso muy cuidado, casi artesanal, en el que he prestado atención a todo: la música, las letras, la producción, incluso el universo visual que acompaña al proyecto. Y lo he disfrutado mucho precisamente porque no había esa prisa constante.

"El público canario siempre ha mostrado una energía muy cercana y cálida"

¿Y cómo está respondiendo el público a estos nuevos temas en directo?

Está siendo una sorpresa muy bonita. Cuando sacas música nueva siempre hay incertidumbre, porque no sabes cómo va a reaccionar la gente. Pero en este caso estoy sintiendo al público muy implicado y receptivo. Es emocionante ver cómo ya cantan las canciones nuevas y las hacen suyas. Y eso, teniendo en cuenta que hay temas anteriores que han funcionado muy bien, es algo que valoro muchísimo. Me siento muy afortunado por lo que está pasando.

"Necesitaba parar, respirar y centrarme en hacer un disco que realmente dijera algo"

¿En qué punto siente que está ahora mismo como artista?

En un momento de crecimiento, pero también de aprendizaje constante. Tengo más tablas y seguridad, pero intento mantener la ilusión intacta. Los nervios antes de salir al escenario siguen estando, y creo que eso es bueno, porque significa que te importa. Mi objetivo es seguir evolucionando sin perder la esencia, seguir haciendo música que me represente y que pueda conectar con la gente desde un lugar honesto.