Agosto deja 44,4 grados, lluvia y un dato inédito en Canarias: todas las estaciones tuvieron noches tropicales

Canarias arrancó agosto inmersa en un episodio de altas temperaturas y lo cerró prácticamente de la misma manera. Por el camino, también se registraron más precipitaciones de lo que suele ser habitual en esta época del año. Los paraguas, por tanto, sirvieron para resguardarse de la lluvia, pero también para refugiarse de un sol que fue especialmente inteso estas últimas semanas. Este cóctel de calor extremo y lluvia hizo que el mes pasado se colocara como uno de los agostos más cálidos y húmedos desde 1991, primer ejercicio de la serie histórica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, este agosto en las Islas fue el décimo más cálido desde que hay registros. La temperatura media durante estos 31 días fue de 24,2 grados, lo que supone una anomalía de 1,1 grados si se compara con lo esperado estas fechas. No solo fue un mes tórrido; también estuvo pasado por agua, al menos para lo que suele ser habitual en pleno verano.

El mes pasado, los pluviómetros registraron una media de 2,4 litros por metro cuadrado, una cantidad ínfima si se compara, por ejemplo, con los 75,3 mm contabilizados en diciembre. Aunque en términos absolutos se trata de muy poca lluvia, ha sido suficiente para colocar al mes de agosto como el duodécimo más húmedo de la historia. La cifra resulta aún más llamativa si se compara con otros meses de este 2026.

¿Por qué ha sido un mes muy húmedo?

Mientras que enero, con 67,2 litros por metro cuadrado, solo llegó a la posición número quince del ranking; a agosto le bastaron apenas 2,4 litros por metro cuadrado para convertirse en el duodécimo más húmedo de la serie histórica. La explicación está en la climatología propia de cada época del año: enero es habitualmente mucho más lluvioso y agosto suele ser un mes muy seco, por lo que una cantidad aparentemente insignificante puede resultar excepcional en comparación con sus valores habituales. "La precipitación considerada normal en invierno no tiene nada que ver con la esperada en verano; julio y agosto son meses muy secos en las Islas, por lo que por poco que llueva se nota bastante. En este caso, el agua recogida los días 26 y 27 dio ese carácter muy húmedo", explica el delegado de la Aemet en Canarias, David Suárez.

Este último agosto también trascenderá por otro dato curioso: es la primera vez que todas las estaciones de Canarias registraron, al menos, una noche tropical, es decir, una madrugada en la que los termómetros no bajan de los 20 grados. No se trata de un fenómeno puntual; más de la mitad de las noches (56,3%) tuvieron al calor como protagonista.

Madrugadas por encima de los 20 grados

Durante la ola de calor vivida entre los días 1 al 5, no hubo ni un solo enclave en todo el Archipiélago que se librara de esa sensación de bochorno, ni siquiera tras caer el sol. El resto del mes continuaron las noches tropicales en buena parte del territorio, con la excepción de estaciones de medianías orientadas al norte de Tenerife, Gran Canaria, la Gomera, La Palma y El Hierro, asi como en zonas de cumbre de estas islas.

La temperatura más alta se registró el segundo día del mes en la estación ubicada en Tasarte, en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). Allí, a 318 metros de altitud, el mercurio alcanzó los 44,4 grados. Los termómetros han causado más de un problema a la población del Archipiélago en lo que va de verano. Desde junio, unas 70 personas han muerto en las Islas por patologías vinculadas con el calor.

¿Cómo va el año hidrológico?

Agosto también es el penúltimo mes de la temporada de lluvias. Aunque el año hidrológico –periodo de doce meses que coincide con el ciclo natural del agua– cierre en septiembre, ya se puede intuir que será un buen ejercicio. "Veníamos de temporadas muy secas o que se salvaban de serlo gracias a episodios puntuales como la borrasca Herminia (2025)", recuerda Suárez.

Este último invierno, en cambio, encadenó varias borrascas de gran impacto –entre ellas, Claudia y Therese– que llenaron los embalses y pintaron de verde el campo. "Aún tenemos que ver cómo avanza septiembre porque estamos inmersos en el primer episodio de altas temperaturas del otoño metereológico, pero lo más probable es que terminemos el año hidrológico con valores positivos", destaca. Por el momento, está siendo el octavo más húmedo de la serie histórica.