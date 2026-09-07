Actualización de la alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias: se amplía a La Palma, La Gomera y El Hierro

La alerta por riesgo de incendios forestales se ampía a La Palma, La Gomera y El Hierro desde las 10:00 horas de este martes, 8 de septiembre. De esta manera, estas islas se unen a Tenerife y Gran Canaria, que ya se encontraban en esta situación.

El Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión en base a la información ofrecida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA).

Esta decisión afecta a las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y a las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud de Gran Canaria, así como las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros de altitud.

Previsión

De forma concreta, la previsión del tiempo indica una intensificación del episodio cálido de características tropicales, con temperaturas elevadas, humedad relativa baja y viento que podrá alcanzar intensidad moderada. Estas condiciones pueden favorecer una mayor disponibilidad de los combustibles y un incremento del potencial de propagación del fuego. Situación por islas:

En Gran Canaria, las condiciones más desfavorables se concentran en las cumbres y las medianías de la mitad suroeste de la isla, con temperaturas que podrán alcanzar y superar los 37 grados en amplios sectores, llegando incluso a los 38 grados de manera más local, e incluso puntualmente a los 40 grados, con baja recuperación nocturna. Humedad relativa por debajo del 30%, y vientos que en muchas zonas van a superar los 30 kilómetros por hora, por lo que las predicciones de mayor resolución muestran una concurrencia de condiciones especialmente desfavorables en esta isla. En las medianías altas del norte, temperaturas de entre 34 y 35 grados.

de la mitad suroeste de la isla, con temperaturas que podrán alcanzar y superar los en amplios sectores, llegando incluso a los 38 grados de manera más local, e incluso puntualmente a los 40 grados, con baja recuperación nocturna. por debajo del 30%, y vientos que en muchas zonas van a superar los 30 kilómetros por hora, por lo que las predicciones de mayor resolución muestran una concurrencia de condiciones especialmente desfavorables en esta isla. En las medianías altas del norte, temperaturas de entre 34 y 35 grados. En Tenerife se prevén temperaturas de 36 grados en amplias zonas de las medianías forestales del oeste y sobre todo del sur, pudiéndose alcanzar de manera más puntual los 37 grados, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas. En las medianías del norte, temperaturas de 32-33 grados, con zonas de 34 grados especialmente en el nordeste.

de las medianías forestales del oeste y sobre todo del sur, pudiéndose alcanzar de manera más puntual los 37 grados, junto con condiciones de baja humedad y viento que aconsejan reforzar las medidas preventivas. En las medianías del norte, temperaturas de 32-33 grados, con zonas de 34 grados especialmente en el nordeste. En La Gomera se esperan 33 grados en las medianías del norte, que serán 34 y 35 grados en la zona de cumbres, alcanzando los 36 y 37 grados a sotavento de la línea de cumbres, en las medianías del sur de la isla.

Para La Palma habrá hasta 35 grados en La Caldera de Taburiente , y 34 grados en amplias zonas del noroeste, y de las cumbres Nueva y Vieja, estando por encima de 30 grados en el nordeste.

, y 34 grados en amplias zonas del noroeste, y de las cumbres Nueva y Vieja, estando por encima de 30 grados en el nordeste. En El Hierro temperaturas por encima de los 34 y 35 grados en amplias zonas de las cumbres y del sur de la isla, y más de 32 grados en el resto de la superficie forestal. En todas las islas occidentales, condiciones de baja humedad relativa en cumbres y medianías altas, y vientos moderados del norte.

Consejos de autoprotección

Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección ante el riesgo de incendios forestales:

Consejos preventivos

No tirar colillas encendidas ni cerillas, ni caminando ni por la ventana del coche.

encendidas ni cerillas, ni caminando ni por la ventana del coche. No lanzar cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque.

No dejar nunca basura ni desperdicios en el bosque . Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados.

. Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados. Eliminar las ramas que toquen la fachada de su casa.

Tener preparadas herramientas básicas contra incendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.

Si tiene animales en casa:

Revisar previamente que el animal está identificado y que las vacunaciones y desparasitaciones están al día para poder protegerlo y facilitar su alojamiento en instalaciones provisionales con otros animales y / o personas, así como su rápida recuperación en caso de pérdida.

Tener preparada una mochila de emergencia con trasportín plegable, documentación del animal (cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos), recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar (si es posible reflectante con placa con su nombre, persona de contacto y teléfono), correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si el animal necesita tratamiento.

con trasportín plegable, documentación del animal (cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos), recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar (si es posible reflectante con placa con su nombre, persona de contacto y teléfono), correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si el animal necesita tratamiento. Valorar previamente con qué familiar o amigo en otras áreas que pueda hacerse cargo del animal.

Asegurarse de que sus datos de contacto están correctamente actualizados en el Registro Canario de Identificación Animal, principalmente teléfonos fijo y móvil. Es muy importante a efectos de localizar el propietario del animal en caso de pérdida u otras incidencias que se puedan producir.

Si nos sorprende el fuego

Mantener la calma y no propagar rumores infundidos.

y no propagar rumores infundidos. Llamar al 1-1-2 y seguir en todo caso las indicaciones de las autoridades.

Si hay que desalojar, bajar los interruptores de la luz y del gas, coja lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) y vaya donde le indiquen los servicios de seguridad.

y del gas, coja lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) y vaya donde le indiquen los servicios de seguridad. Si el fuego rodea la casa, refugiarse dentro, cierre puertas y ventanas y tape cualquier agujero.

Llenar de agua bañera y fregaderos, rociar de agua las puertas y las ventanas y colocar toallas mojadas bajo las puertas.

Apagar todos los suministros y protegerse con ropa de algodón. Si hay mucho humo, dejar las luces encendidas y respire a ras de tierra.

Dirigirse al punto de reunión establecido por las autoridades, donde se separarán personas de animales si fuera preciso.

Tratar de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo a los animales.

Salir con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.

Seguir las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.

recomendadas, evitando los atajos. En campo abierto, alejarse en dirección opuesta al viento y, si puede, entre en zona ya quemada.

Mojar un pañuelo y tápese la cara para evitar el humo. No refugiarse en pozos ni en cuevas. Cerca del mar, acercarse al agua y, si es necesario, entrar dentro.

Si está en el coche, hacer una pausa en un lugar protegido, cerrar las puertas y las ventanas y detener la ventilación del coche.

Enceder los faro s para que le puedan encontrar en medio del humo.

s para que le puedan encontrar en medio del humo. Si encuentra un animal silvestre herido por un incendio, envolverlo en una manta, una toalla o una pieza grande de vestir, meterlo en una caja (si cabe) o en el coche y dirigirse al centro de recuperación de fauna silvestre más cercano. En caso de no poder, llamar a los servicios de asistencia o póngase en contacto con el centro de recuperación de fauna silvestre más cercano.

Imagen de archivo de profesionales de Brifor / El Día

Si tiene animales en casa: