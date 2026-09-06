El fuerte oleaje obliga al Gobierno de Canarias a activar la prealerta por fenómenos costeros adversos en cuatro islas
Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria son las islas afectadas
Nueva prealerta en Canarias este fin de semana. El fuerte oleaje ha obligado al Gobierno regional a activar la prealerta por fenómenos costeros adversos en Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria. Una situación que se une a las ya anunciadas prealertas por viento y temperaturas máximas.
En este caso, la declaración, que se ha tomado en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), quedará activa a partir de las 15:00 horas de este domingo.
De forma concreta, la prealerta afectará al litoral de los canales marítimos La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria, así como a las costas del norte y nordeste de El Hierro, y sureste de Gran Canaria.
Previsión
La previsión del tiempo indica que habrá viento del norte o nordeste, soplando con intensidad en los canales marítimos interinsulares, con velocidades de 50 a 61 kilómetros/hora (fuerza 7), especialmente en los canales La Palma-La Gomera (afectando a las costas norte y nordeste de El Hierro), La Gomera-Tenerife y Tenerife-Gran Canaria.
En costas del norte y nordeste de El Hierro fuerte marejada (1,25 a 2,5 metros) aumentando a mar gruesa (2,5 a 4 metros) en la costa nordeste. También habrá fuerte marejada en las costas del este y sureste de La Gomera, así como en el extremo oeste.
Por su parte, en Tenerife se espera fuerte marejada en la costa sureste y en el extremo noroeste, con zonas de mar gruesa mar adentro en el sureste. Y en Gran Canaria, fuerte marejada en costas del oeste y del sureste, aumentando a mar gruesa mar adentro de la costa sureste, y ya en el canal Gran Canaria-Fuerteventura. En todas las zonas habrá mar de fondo del norte, de 1 a 2 metros.
Tiempo en Tenerife
En cuanto a la previsión del tiempo para este lunes en Tenerife, la Aemet indica que estará poco nuboso con intervalos de evolución en el interior por la tarde y con intervalos de nubes bajas en el norte.
Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres, y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso en medianías, pudiendo alcanzarse los 34°C en vertientes orientadas al sur y este.
Alisio con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga; en medianías y cumbres el viento será de componente este a sureste, más intenso durante la primera mitad del día.
Recomendaciones ante el fuerte oleaje
Debido a esta situación de fuerte oleaje prevista en el archipiélago, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
- Proteger su vivienda ante la posible invasión del agua del mar
- No situarse en el extremo de muelles o espigones, ni arriesgarse a sacar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas
- Evitar la pesca en zonas de riesgo
- No circular con vehículos por carreteras cercanas a la línea de playa
- Nunca bañarse en playas apartadas o que no conozca suficientemente, porque puede haber remolinos locales
- Evitar bañarse en las playas con bandera roja, en zonas donde haya fuerte oleaje y resaca o que carezcan de servicios de vigilancia y salvamento
- Evitar realizar prácticas deportivas y náuticas en las zonas afectadas por la mar de fondo y no acampe en la playa cuando haya alerta por temporal de mar
- Si aprecia cierto oleaje fuera de lo normal, no permanecer cerca del mar, ni acercarse aunque se calme de repente
- Si dispone de embarcación, asegurar su amarre en un lugar resguardado
- Si ve a otras personas en sitios peligrosos, adviértales del peligro
- Si cae al agua, apartarse de donde rompen las olas, pida auxilio y esperar a que le rescaten
- Si intenta salir y es arrastrado por el oleaje, procurar calmarse; no nadar contracorriente y dejarse llevar. Por lo general, las corrientes costeras pierden intensidad en otros tramos y es entonces cuando debe nadar
- Si estás en tierra y ves que alguien ha caído al agua, tirarle un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse
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