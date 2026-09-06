Casi cuatro de cada diez mujeres en Canarias nunca se han realizado una mamografía

Casi cuatro de cada diez canarias nunca se han hecho una mamografía. En concreto, el 39,64% de las mujeres mayores de 15 años las Islas asegura no haberse realizado nunca esta prueba, frente al 33,46% de media nacional. Canarias se sitúa así entre las comunidades autónomas con mayor proporción de mujeres que nunca se han sometido a una mamografía, solo por detrás de Navarra, Baleares, Extremadura, Murcia y Cantabria. La cifra forma parte del Informe Monográfico de Detección Precoz del Cáncer, elaborado por el Ministerio de Sanidad a partir de la última Encuesta de Salud de España, correspondiente a 2023.

Josefina Cruz, oncóloga especialista en cáncer de mama y sarcomas del Hospital Universitario de Canarias (HUC), advierte de que en torno al 25% de las pacientes con cáncer de mama son mujeres premenopáusicas o menores de 50 años —una franja que se queda fuera de la cobertura del cribado en las Islas, que se sitúa entre los 50 y 69 años—. "Dentro de este grupo, el perfil más habitual se sitúa entre los 40 y los 50 años, aunque también encontramos un porcentaje importante de mujeres de entre 30 y 40 años y, de forma más anecdótica, algunos casos entre los 20 y los 30", menciona. Ya la Comisión Europea ha recomendado ampliar este tramo. En concreto, desde los 45 a los 74 años. "Eso en Canarias no va a ser posible de forma súbita, pero se irá ampliando poco a poco", señala la oncóloga.

El cribado ampliará su cobertura por edades

De hecho, la idea es que se empiece con las mujeres de 49 años y, con el paso del tiempo, avanzar progresivamente hasta las de 45. "Si no hay antecedentes de cáncer de mama cercanos, no haría falta someterse a una mamografía antes de la edad del cribado", aclara. Pero de lo contrario, la oncóloga recomienda ampliar la frecuencia y solicitar pruebas radiológicas al ginecólogo.

La ampliación de la edad del cribado cobra especial relevancia a la vista de los datos de la encuesta. El mismo informe revela, además, un descenso en la proporción de mujeres de entre 50 y 69 años que se habían realizado una mamografía en los dos años anteriores. Así, pasó del 83,80% en 2017 al 68,02% en 2023, casi 16 puntos porcentuales menos. O en otras palabras, de ocho de cada diez mujeres a poco más de seis.

Pero lo de Canarias no es un caso aislado. A nivel nacional, la cobertura de las mamografías recomendadas para la detección precoz del cáncer de mama también ha ido disminuyendo desde 2017, aunque el descenso en las Islas es superior al registrado en el conjunto del país.

Sanidad desvincula los datos del cribado

El dato, sin embargo, no equivale a la participación en el programa de cribado de cáncer de mama de Canarias. Desde la Consejería de Sanidad matizan que los datos del informe no permiten medir la participación de las mujeres canarias en el programa de cribado de cáncer de mama. Se trata de una encuesta poblacional en la que se pregunta a las mujeres por las mamografías que se han realizado, por lo que los resultados no pueden extrapolarse ni compararse con los datos asistenciales registrados en el programa autonómico. De hecho, según los datos del programa, la participación no ha descendido en los últimos años, todo lo contrario. En solo un año, el número de mujeres que acudieron al programa pasó del 66% en 2024 al 72% en 2025, un incremento de seis puntos porcentuales.

Sanidad insiste, no obstante, en la importancia de realizar esta prueba y, en particular, de participar en el programa de cribado, que considera una de las principales herramientas para la detección precoz. Las mamografías del programa se realizan cada dos años, de acuerdo con su protocolo de prevención. Cruz explica que esta estrategia de detección precoz permite hallar tumores en fases más tempranas y mejorar las posibilidades de curación. "El cribado ayuda a conseguir diagnósticos muy precoces y una curación alta", apunta.

Las personas que se someten a este examen de salud no tienen constancia de padecer ninguna patología. Sin embargo, en ocasiones, los profesionales descubren lesiones pequeñas que todavía no son palpables. "Estas lesiones son muchísimo más fáciles de curar, requieren mucho menos tratamiento posterior y, evidentemente, disminuyen los efectos secundarios que esos tratamientos pueden conllevar", cuenta. Además, insiste en que, en estos casos, "el riesgo de que la enfermedad vuelva a aparecer o provoque la muerte es prácticamente nulo".

Hábitos que favorecen la prevención

Aunque no existe un perfil único de mujer que desarrolle cáncer de mama, la especialista señala que determinados factores pueden aumentar el riesgo de aparición de la enfermedad. "Todos los requisitos que damos habitualmente para que la población tenga menor riesgo de cáncer sirven para el cáncer de mama", explica. Entre ellos, destaca la práctica regular de ejercicio físico, seguir una dieta mediterránea, controlar el peso y evitar el consumo de alcohol y tabaco, así como la obesidad.

La especialista considera que cada vez se trabaja más en informar a la población sobre la prevención del cáncer de mama, pero no lo suficiente. "Creo que todavía no conseguimos campañas con la suficiente intensidad para concienciar a toda la población", señala. Por este motivo, defiende reforzar la prevención. "Prevenir es disminuir asistencia hospitalaria, ingresos, muertes, tratamientos carísimos, además de permitir una mejor disponibilidad de los recursos sanitarios", concluye.