Cambio en el tiempo en Canarias: Gran Canaria pasa a alerta por temperaturas máximas y el resto de islas siguen en prealerta

El tiempo sigue dando tumbos en Canarias, provocando un nuevo cambio en las declaraciones emitidas por el Gobierno. En este caso, es la isla de Gran Canaria la que pasa de prealerta por temperaturas máximas a alerta.

Esta modificación, tomada en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), estará activa a partir de las 10:00 horas de este lunes, 7 de septiembre.

En concreto, esta medida afecta a la mitad sur de la isla, en las vertientes este, sur y oeste. En este caso, se esperan temperaturas que alcanzarán y superarán los 35ºC en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y las medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste de la isla. Podrán alcanzarse de forma más local, y especialmente en medianías y cumbres de la mitad sur, los 39ºC a partir del lunes, e incluso los 40ºC durante el martes.

Resto de islas

Por su parte, el resto del archipiélago seguirá en prealerta por temperaturas máximas, debido a un episodio cálido de características tropicales, con elevada incertidumbre en su evolución.

En Tenerife se espera alcanzar de manera generalizada los 33ºC en el ámbito objeto de declaración, aunque no se descarta superar los 34ºC en zonas más concretas. Desde el martes, ascenso de temperaturas en las cumbres y medianías del sur y oeste, donde podrían alcanzarse los 36ºC, al igual que en la vertiente sur del área metropolitana.

En El Hierro y La Gomera, y a lo largo del martes, temperaturas máximas que podrán alcanzar los 36ºC en la mitad sur de estas islas, con especial incidencia en medianías y zonas altas. En La Palma, se alcanzarán a lo largo del martes y de manera generalizada los 34ºC en las cumbres y vertientes del oeste de la isla, llegándose a los 36ºC en El Paso y zonas del interior de La Caldera de Taburiente.

Un niño bebe agua en una fuente de su cole. / .

En Fuerteventura y Lanzarote, el calor afectará especialmente a la mitad sur de estas dos islas, aunque podrá extenderse hacia el norte por la depresión interior de Fuerteventura. Las temperaturas podrán alcanzar los 36ºC a partir del lunes, e incluso superarlos de forma más puntual, especialmente a lo largo del martes y en la mitad sur de Fuerteventura.

Asimismo, se prevén temperaturas nocturnas elevadas, que apenas bajarán de los 25 o 26ºC, especialmente en las islas de la provincia de Las Palmas, lo que dificultará el descanso y la recuperación térmica.

Otras prealertas

El calor no es el único fenómeno que afectará de forma considerable al archipiélago en los próximos días. El fuerte oleaje también ha obligado al Gobierno de Canarias a declarar la prealerta en Tenerife, La Gomera, El Hierro y Gran Canaria; mientras que el viento tiene en prealerta a todas las islas.

A ello se une la alerta por riesgo de incendios forestales, también en todo el archipiélago.