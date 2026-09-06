Aridaman Dotor (28 años, creador de contenido): «Las redes sociales son como el fútbol: no duran toda la vida»

A Aridaman Dotor (28 años) le cambió la vida gracias a una de esas decisiones que se toman casi sin pensarlo: abrir un canal de YouTube en plena pandemia y empezar a contar lo que veía. Tinerfeño, criado en Las Chumberas, hoy reparte su tiempo entre varias islas y ha convertido esa movilidad en materia prima de sus contenidos en las redes sociales, donde suma cientos de miles de seguidores, especialmente en TikTok e Instagram, donde tiene más de 64.000 seguidores bajo el nombre de Special Six. Su público se siente atraído por un estilo directo que mezcla humor, divulgación y mirada local. Empezó hablando de fútbol, pasó por el streaming y hoy transita entre historias de Canarias, gastronomía y situaciones cotidianas que, de pronto, se vuelven virales. Dice que no es periodista, pero investiga, contrasta y, cuando puede, sale al terreno

¿En qué momento vital está ahora?

Estoy en un momento de cambio constante. Vivo de las redes, pero también he retomado los estudios de Derecho. Es como estar en dos mundos a la vez.

Su historia empieza en el fútbol, como la de muchos chavales en Canarias.

Sí, empecé como cualquiera, en el equipo del barrio, en Las Chumberas, donde sigo viviendo. Luego pasé por varios clubes, pero nunca llegué a profesional, me quedé en preferente. El fútbol fue importante, pero al final no era mi destino.

¿Y cuándo se produjo el giro hacia las redes sociales?

En la pandemia. Veía la situación y pensé en hacer aquello que siempre quise. Subí un vídeo jugando al FIFA, sin enseñar la cara, y a partir de ahí fui evolucionando. Primero fueron los videojuegos, luego el fútbol real y después ya contenido más amplio.

Pero también hubo un punto de inflexión personal bastante duro.

Sí, un desahucio. Eso me obligó a cambiar el formato, a hacer vídeos más rápidos y directos. Empecé en TikTok casi como una vía de escape y funcionó sin buscarlo demasiado.

Hoy ese «sin buscarlo» se ha convertido en tu forma de vida.

Sí, ahora mismo me da para vivir. Pero es un mundo muy volátil y no sabes cuánto va a durar. Hay que tener los pies en la tierra en todo momento.

Aridaman Dotor. / ED

Su contenido también ha cambiado mucho y ha pasado del fútbol a hablar de Canarias en general.

Ese fue el gran cambio. Empecé a hablar de lugares de Canarias cuando casi nadie lo hacía y funcionó. Al final cada sitio tiene una historia, igual que cada equipo de fútbol.

Pero para contar esas historias hay que documentarse.

Claro. Muchas veces no tengo ni idea del tema y por eso me informo, tiro de fuentes periodísticas o entrevistas. Intento hacerlo lo mejor posible, aunque no sea periodista.

¿Cómo es convivir con la exposición constante y los comentarios?

El público cambia y no es el mismo el que tenía al principio que ahora. El hate existe desde casi el primer momento pero trato de convivir con él, e incluso a veces juego con eso.

¿Le afecta más ahora que los contenidos son más políticos o sociales?

Sí, ahora es más intenso. Pero si opinas, tienes que aceptar que te respondan porque forma parte del juego.

¿Cómo organizas tu día a día? ¿Hay planificación o improvisación?

Conozco gente muy organizada, pero yo funciono más por impulso. Siempre llevo el equipo encima y si veo algo interesante, lo grabo. Es un poco vivir para esto. Pero hay algunos vídeos que surgen en el momento y otros que requieren guion y no todo vale. Se nota cuando algo está trabajado.

En paralelo ha participado en proyectos como la Luchada del Año, en la que ganó.

Fue una experiencia brutal. Al principio lo tomé con dudas, pero cuando vi la organización y el impacto, me pareció de lo mejor que se ha hecho en Canarias a nivel de contenido.

¿Qué supone crear desde Canarias?

Tiene limitaciones. Aquí hay paisajes increíbles y un clima perfecto, pero el territorio es pequeño. Si estuviera en Madrid tendría más oportunidades, eso es evidente.

Aun así, ha conseguido construir una comunidad sólida.

Todo ha sido a base de constancia. No hay nada más. Si eres constante, algo llega.

¿Qué planes tiene para el futuro próximo?

Viajar más, seguir grabando fútbol aunque no sea lo que más visitas da, mejorar físicamente y, en algún momento, volver fuerte a YouTube, que es la plataforma que más te consolida. Lo que quiero es poder seguir haciendo esto. No digo crecer muchísimo, sino mantenerme. Porque al final esto es como el fútbol: no dura toda la vida.