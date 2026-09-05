Los vientos se unen al calor: Canarias declara la prealerta por fuertes rachas en todo el archipiélago
Se espera una intensificación del alisio, con rachas que podrían ser localmente muy fuertes, especialmente el domingo
Los fuertes vientos serán protagonistas en las próximas horas en Canarias junto al calor. De hecho, a partir de las 17:00 horas de este sábado, el Gobierno de Canarias activará la prealerta por viento en todas las islas, lo que se une a la ya existente por temperaturas máximas en Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.
Las áreas afectadas por la prealerta serán las zonas expuestas al alisio de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, especialmente cumbres y vertientes este, sureste, oeste y noroeste según la orografía de cada isla; así como zonas de interior y litoral sur de Lanzarote, sur de Jandía y zonas de interior de Fuerteventura.
El Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión en base a la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Previsión
En concreto, la previsión del tiempo indica una intensificación del alisio, con viento moderado a fuerte en zonas expuestas y posibilidad de rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la jornada del domingo.
Las mayores aceleraciones se producirán por efecto orográfico en zonas concretas de las islas, destacando el interior y litoral sur de Lanzarote, el sur de Jandía en Fuerteventura, las vertientes este y oeste de Gran Canaria, el extremo noroeste y sur de Anaga en Tenerife, las vertientes este y noroeste de La Gomera, los extremos sureste y noroeste de La Palma y las cumbres y vertientes sureste y oeste de El Hierro.
Asimismo, la presencia de nubosidad media de carácter convectivo podrá generar de forma puntual rachas localmente muy fuertes y de dirección variable en zonas altas.
El Gobierno canaria señala que este episodio tendrá carácter irregular y localizado, condicionado en gran medida por la orografía.
Consejos
Ante esta situación, la Institución regional invita a la ciudadanía a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
- Mantenerse informado de la situación y de las previsiones meteorológicas a través de los diferentes medios de comunicación y esté atento a las indicaciones que se vayan dando.
- Evitar, en la medida de lo posible, salir de casa, y cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.
- Retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.
- Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.
- Procurar aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos, consulte el estado de las carreteras y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en las vías.
- Evitar especialmente salir de excursión o de acampada hasta que se restablezca la normalidad.
- Evitar el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas.
- Alejarse de casas viejas, cornisas y muros, y evitar pasar ante edificaciones en construcción o en mal estado. Estar atento además al mobiliario urbano, andamios, grúas, letreros luminosos, vallas publicitarias o cualquier otro elemento que pueda caer o ser arrastrado por el viento.
- Evitar caminar por jardines o zonas arboladas.
- Alejarse de las grúas y los tendidos de transporte de energía eléctrica (torres, postes y cables).
- Abstenerse de subir a lugares altos y expuestos al viento, como andamios u otras construcciones, sin las adecuadas medidas de protección.
- Moderar la velocidad y sujetar el volante con ambas manos y con firmeza para mantener el control del vehículo ante los golpes de viento, especialmente durante los adelantamientos. Mantener las distancias laterales adecuadas con los otros vehículos.
- Circular con precaución y estar atento a la presencia de obstáculos que puedan haber sido arrastrados hasta la vía por el viento.
- Tener en cuenta que tanto los vehículos muy ligeros (motos, etc.) como los de grandes dimensiones que ofrecen una gran resistencia al viento (camiones, furgonetas, vehículos con remolque o roulottes) corren un mayor peligro de salirse de la vía o volcar ante vientos transversales.
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