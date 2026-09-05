Los vientos se unen al calor: Canarias declara la prealerta por fuertes rachas en todo el archipiélago

Los fuertes vientos serán protagonistas en las próximas horas en Canarias junto al calor. De hecho, a partir de las 17:00 horas de este sábado, el Gobierno de Canarias activará la prealerta por viento en todas las islas, lo que se une a la ya existente por temperaturas máximas en Tenerife, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura.

Las áreas afectadas por la prealerta serán las zonas expuestas al alisio de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, especialmente cumbres y vertientes este, sureste, oeste y noroeste según la orografía de cada isla; así como zonas de interior y litoral sur de Lanzarote, sur de Jandía y zonas de interior de Fuerteventura.

El Gobierno de Canarias ha tomado esta decisión en base a la información proporcionada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Previsión

En concreto, la previsión del tiempo indica una intensificación del alisio, con viento moderado a fuerte en zonas expuestas y posibilidad de rachas localmente muy fuertes, especialmente durante la jornada del domingo.

Las mayores aceleraciones se producirán por efecto orográfico en zonas concretas de las islas, destacando el interior y litoral sur de Lanzarote, el sur de Jandía en Fuerteventura, las vertientes este y oeste de Gran Canaria, el extremo noroeste y sur de Anaga en Tenerife, las vertientes este y noroeste de La Gomera, los extremos sureste y noroeste de La Palma y las cumbres y vertientes sureste y oeste de El Hierro.

Asimismo, la presencia de nubosidad media de carácter convectivo podrá generar de forma puntual rachas localmente muy fuertes y de dirección variable en zonas altas.

El Gobierno canaria señala que este episodio tendrá carácter irregular y localizado, condicionado en gran medida por la orografía.

Consejos

Ante esta situación, la Institución regional invita a la ciudadanía a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Mantenerse informado de la situación y de las previsiones meteorológicas a través de los diferentes medios de comunicación y esté atento a las indicaciones que se vayan dando.

Evitar, en la medida de lo posible, salir de casa, y cerrar y asegurar puertas , ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales.

, ventanas y toldos para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales. Retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y todos los objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Revisar las viviendas para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros.

para que no haya cornisas, balcones o fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Procurar aplazar los desplazamientos por carretera y en caso de hacerlos, consulte el estado de las carreteras y extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en las vías.

Evitar especialmente salir de excursión o de acampada hasta que se restablezca la normalidad.

Evitar el llamar por teléfono, a fin de evitar que se colapsen las líneas.

Fuertes rachas de viento en Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez