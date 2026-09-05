De la lira a Spotify

Cuando comenzó el gran incendio de Roma del año 64, el emperador Nerón se encontraba en Antium. Tácito cuenta incluso que regresó a Roma y adoptó medidas para auxiliar a los damnificados, y más tarde apareció el rumor de que, mientras la ciudad ardía, había cantado la destrucción de Troya. Suetonio y Dión Casio se encargaron de adornar la historia, y así nació el Nerón inmoral, el gobernante que, mientras su pueblo contempla la catástrofe, está ocupado en la música.

2.000 años después hemos cambiado la lira por Spotify.

Los días 30 y 31 de julio de 2026, más de 70.000 personas entraron en Ceuta en un episodio invasivo absolutamente excepcional. El Gobierno terminaría reconociendo que miles permanecían todavía en la ciudad semanas después, y el Ministerio del Interior ni siquiera incorporó inicialmente aquella avalancha a sus estadísticas ordinarias de inmigración irregular porque, según explicó, requería un análisis específico.

Y el 1 de agosto apareció Pedro Sánchez sentado tranquilamente con su teléfono móvil para contarnos qué música estaba escuchando este verano. Su favorita era El Baifo, de Quevedo, y también recomendó a Charli XCX y Melani. Había preparado 31 canciones y concluyó con un «espero que os guste y que os acompañe durante las vacaciones. Feliz verano».

Nerón necesitaba una lira, y Sánchez tiene Spotify.

Naturalmente, el presidente del Gobierno tiene derecho a escuchar música, leer novelas, ver Netflix, bañarse, comer helados y bailar una bachata si le apetece, pero el problema es que aquello era el presidente del Gobierno dirigiéndose públicamente a los españoles, y un presidente elige qué comunica, cuándo lo comunica y qué considera suficientemente importante como para ocupar la pantalla de sus ciudadanos. Esa es la obscenidad, porque mientras una parte del territorio español soportaba una presión humana extraordinaria y mientras policías, guardias civiles, sanitarios, funcionarios y ciudadanos de Ceuta se enfrentaban a una situación indignante, de invasión, que no habían elegido, el hombre situado en la cúspide del Estado decidió regalarnos la banda sonora de sus vacaciones.

70.000 personas atravesando una frontera en dos días son un problema de Estado, no un tema para proponer una playlist, y es por eso que la comparación con Nerón resulta interesante.

La capacidad del poderoso para habitar una realidad diferente de la que están viviendo aquellos sobre quienes ejerce el poder, define al poderoso. Si Roma arde y el emperador canta, y Ceuta se desborda y el presidente recomienda Spotify, es que la política contemporánea ha añadido además una perversión que Nerón no podía imaginar, y cuando el emperador romano necesitaba convertir la tragedia en espectáculo, el gobernante actual puede hacer algo mucho más sencillo, como lo ha hecho, y ha sido cambiar de pantalla. La realidad sigue ahí, pero desaparece del relato por orden del líder ausente.

En vez de frontera, policías exhaustos, ciudadanos preguntándose qué está ocurriendo, y decenas de miles de personas entrando en cuarenta y ocho horas, lo que hay es Quevedo, Charli XCX, vacaciones, verano y un presidente sonriente recomendándonos canciones.

El poder ha terminado por independizarse psicológicamente de la realidad, y lo que tenemos delante no es un caso clínico individual, sino una patología del poder. No sería la primera vez que se intenta diagnosticar a Nerón, pues Friedrich Wiedemeister habló en 1875 de «manía periódica» y «furia maníaca», Vallejo-Nágera le dedicó en 1959 un estudio psicológico completo, y todavía en 2025 se ha analizado su iconografía mediante los criterios modernos del narcisismo. Los diagnósticos retrospectivos son científicamente discutibles, pero todos tropiezan con el mismo personaje, el que expele grandiosidad, crueldad, narcisismo y una extraordinaria capacidad para convertir la realidad en representación.

El gobernante comienza rodeándose de asesores que seleccionan la información, después construye equipos que seleccionan sus apariciones, luego dispone de fotógrafos, cámaras, redes sociales y mensajes, y finalmente puede acabar viviendo dentro de una narración en la que él mismo es el protagonista. Y es entonces que sucede algo extraordinario, y ya no son los acontecimientos los que determinan el relato, sino que es el relato el que determina qué acontecimientos existen.

Fingir que 70.000 personas cruzando una frontera en dos días son ruido de fondo es grave, insultante y provocativo, y gobernar consiste precisamente en distinguir el ruido de la señal. Así se ha mostrado el rasgo más preocupante de una determinada forma contemporánea de ejercer el poder desde el socialismo español, su impermeabilidad, que va pareja a su crueldad.

Nerón quedó para siempre condenado por la escena de Roma ardiendo y él tocando la lira, y Nerón tenía una canción, pero 20 siglos después hemos conseguido que la escena se haya modernizado, y en vez de contemplar las llamas desde una torre con una túnica de citarista, basta un sofá blanco, un teléfono móvil y 31 canciones.

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Con este líder cruel, rodeado de delincuentes, y con una patológica falta de empatía social, ha cambiado la tecnología, y la lira también, y lo único que ha permanecido es Roma incendiándose.