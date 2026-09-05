El Gobierno de Canarias amplía la prealerta por temperaturas máximas a La Palma y Fuerteventura
Las islas esperan un episodio incierto marcado por calor, calima, humedad tropical, nubosidad y posibles descargas eléctricas
El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación y ha activado la prealerta por temperaturas máximas también en las islas de La Palma y Fuerteventura, una medida que ya se había tomado en Tenerife y Gran Canaria.
Esta decisión la ha tomado siguiendo la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
En concreto, en La Palma, la zona afectada es el municipio de El Paso, mientras que en Fuerteventura, el interior de la mitad sur de la isla, así como la costa del sureste.
En Tenerife y Gran Canaria se mantienen las mismas áreas, que serían las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana y las medianías y costas del valle de Güímar en la primera; y la zona de cumbres, y las vertientes orientadas al este, sur y oeste en la segunda.
Previsión del tiempo
De forma específica, Canarias se enfrenta a un episodio cálido de características tropicales, con elevada incertidumbre en su evolución debido a la presencia de humedad tropical, con nubosidad media e incluso posibilidad de actividad convectiva con descargas eléctricas aisladas. De hecho, la Dirección General de Emergencias ha informado este sábado que sigue de cerca este episodio debido a su incertidumbre.
En Tenerife se espera alcanzar de manera generalizada los 33ºC, aunque no se descarta superar los 34ºC en zonas puntuales. A lo largo del domingo se podrán alcanzar los 37ºC en las medianías y costas del valle de Güímar.
En La Palma, se podrán alcanzar los 34ºC en la zona de El Paso, mientras que en Fuerteventura podrían alcanzarse y superarse los 36ºC, con amplias zonas de la mitad sur de la isla por encima de los 34ºC.
En Gran Canaria, por su parte, se esperan temperaturas que alcanzarán y superarán los 34ºC en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y las medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste de la isla, donde podrán alcanzarse, de forma más local, los 37ºC.
Asimismo, se prevén temperaturas nocturnas elevadas, que apenas bajarán de los 26ºC, lo que dificultará el descanso y la recuperación térmica.
Avisos amarillos
Ante esta situación, la Aemet mantiene este domingo en aviso amarillo a Gran Canaria, entre las 10:00 y las 20:00 horas, por temperaturas máximas. A ello se suman nuevos avisos amarillos, aunque en este caso por fenómenos costeros adversos, tanto en esa isla como en Tenerife, El Hierro y La Gomera, entre las 18:00 horas y la medianoche.
En estos casos, se espera viento del norte o nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en costa sureste de Gran Canaria y los canales entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en el resto de zonas afectadas.
Y un tercer aviso, por viento, en Lanzarote, donde se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por horas, que afectarán, principalmente, a zonas del sureste
Tiempo en Tenerife
De forma más genérica, la previsión del tiempo para Tenerife indica que este domingo habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte, que estarán acompañados de calima ligera en niveles altos.
Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en medianías del norte y con pocos cambios o en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur y este, donde se alcanzarán localmente los 34°C en especial en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario.
El alisio soplará con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga por la tarde, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, y con predominio de las brisas en costas del suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente sur.
Consejos ante el calor
Ante el episodio de calor que vivirán las islas este fin de semana, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:
- Protegerse del sol y el calor.
- Permanecer en los lugares protegidos del sol el mayor tiempo posible y en las estancias más frescas de la casa. Durante las horas de sol, bajar las persianas de ventanas donde toca.
- Abrir las ventanas de la casa durante la noche para refrescarla.
- Recurrir a algún tipo de climatización (ventiladores, aire acondicionado) para refrescar el ambiente.
- Tener en cuenta que al entrar o salir de los lugares se producen cambios bruscos de temperatura que puedan afectarle.
- Evitar el sol directo. Llevar una gorra o un sombreo, utilizar ropa ligera, de colores claros y que no sea ajustada.
- Procurar caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla en la playa y descansar en lugares frescos en la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
- Llevar agua y beba a menudo
- Nuca dejar a niños o a personas mayores en el interior de un vehículo cerrado.
- Evitar salir y hacer ejercicios físicos prolongados en las horas centrales del día que es cuando hace más calor. Reducir la actividad física en las horas de más calor.
- Tomar comidas ligeras y regulares, bebidas y alimentos ricos en agua y sales minerales, como las frutas y hortalizas, que le ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor.
- No tomar bebidas alcohólicas. Evitar las comidas muy calientes y que aporten muchas calorías.
- Ayudar a los demás. Si conoce gente mayor o enferma que viva sola, ir a visitarlos una vez al día.
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