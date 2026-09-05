El Gobierno de Canarias amplía la prealerta por temperaturas máximas a La Palma y Fuerteventura

El Gobierno de Canarias ha actualizado la situación y ha activado la prealerta por temperaturas máximas también en las islas de La Palma y Fuerteventura, una medida que ya se había tomado en Tenerife y Gran Canaria.

Esta decisión la ha tomado siguiendo la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En concreto, en La Palma, la zona afectada es el municipio de El Paso, mientras que en Fuerteventura, el interior de la mitad sur de la isla, así como la costa del sureste.

Imagen de archivo de un grupo de mayores en Las Teresitas / María Pisaca

En Tenerife y Gran Canaria se mantienen las mismas áreas, que serían las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste, así como en la vertiente sur del área metropolitana y las medianías y costas del valle de Güímar en la primera; y la zona de cumbres, y las vertientes orientadas al este, sur y oeste en la segunda.

Previsión del tiempo

De forma específica, Canarias se enfrenta a un episodio cálido de características tropicales, con elevada incertidumbre en su evolución debido a la presencia de humedad tropical, con nubosidad media e incluso posibilidad de actividad convectiva con descargas eléctricas aisladas. De hecho, la Dirección General de Emergencias ha informado este sábado que sigue de cerca este episodio debido a su incertidumbre.

En Tenerife se espera alcanzar de manera generalizada los 33ºC, aunque no se descarta superar los 34ºC en zonas puntuales. A lo largo del domingo se podrán alcanzar los 37ºC en las medianías y costas del valle de Güímar.

En La Palma, se podrán alcanzar los 34ºC en la zona de El Paso, mientras que en Fuerteventura podrían alcanzarse y superarse los 36ºC, con amplias zonas de la mitad sur de la isla por encima de los 34ºC.

En Gran Canaria, por su parte, se esperan temperaturas que alcanzarán y superarán los 34ºC en amplias zonas de la cuenca de Tejeda y las medianías y zonas bajas orientadas al sur y oeste de la isla, donde podrán alcanzarse, de forma más local, los 37ºC.

Asimismo, se prevén temperaturas nocturnas elevadas, que apenas bajarán de los 26ºC, lo que dificultará el descanso y la recuperación térmica.

Avisos amarillos

Ante esta situación, la Aemet mantiene este domingo en aviso amarillo a Gran Canaria, entre las 10:00 y las 20:00 horas, por temperaturas máximas. A ello se suman nuevos avisos amarillos, aunque en este caso por fenómenos costeros adversos, tanto en esa isla como en Tenerife, El Hierro y La Gomera, entre las 18:00 horas y la medianoche.

En estos casos, se espera viento del norte o nordeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) en costa sureste de Gran Canaria y los canales entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, así como en el resto de zonas afectadas.

Y un tercer aviso, por viento, en Lanzarote, donde se esperan rachas máximas de 70 kilómetros por horas, que afectarán, principalmente, a zonas del sureste

Tiempo en Tenerife

De forma más genérica, la previsión del tiempo para Tenerife indica que este domingo habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el norte, que estarán acompañados de calima ligera en niveles altos.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso en medianías del norte y con pocos cambios o en ligero ascenso en vertientes orientadas al sur y este, donde se alcanzarán localmente los 34°C en especial en zonas bajas de los municipios de Candelaria y El Rosario.

El alisio soplará con intervalos de fuerte en franjas costeras del sureste, extremo noroeste y en la fachada sur del macizo de Anaga por la tarde, sin descartar rachas ocasionales muy fuertes, y con predominio de las brisas en costas del suroeste; en cumbres centrales, viento en general flojo de componente sur.

Consejos ante el calor

Ante el episodio de calor que vivirán las islas este fin de semana, el Gobierno de Canarias insta a la población a seguir los siguientes consejos de autoprotección:

Un niño bebe agua en una fuente de su cole. / .