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Emergencia vigila el episodio de calor que afecta a Canarias, que presenta "cierta incertidumbre"

Se espera calima, humedad tropical, nubosidad y una posible actividad convectiva

Una joven se refresca con su abanico ante un episodio de calor en Tenerife.

Una joven se refresca con su abanico ante un episodio de calor en Tenerife.

Windy / Andrés Gutiérrez

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

La Dirección General de Emergencias realiza el seguimiento del episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias, que presenta "cierta incertidumbre" debido a la presencia de humedad tropical, nubosidad y posible actividad convectiva, según ha informado la jefa de sección de este departamento, Lidia Jubera.

Jubera ha explicado que el episodio está acompañado además de polvo en suspensión, aunque en concentraciones variables según las diferentes predicciones.

Alertas y prealertas

Actualmente está activada la prealerta por calima en las islas orientales y se ha activado la prealerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, Tenerife, La Palma y Fuerteventura.

En Gran Canaria, la prealerta por temperaturas máximas afecta a cumbres y vertientes este, sur y oeste, mientras que en Tenerife comprende cumbres y medianías del sur y oeste, así como la vertiente sur del área metropolitana.

Además, se ha activado la alerta INFOCA por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria, en la zona de cumbres y en las vertientes orientadas al norte por encima de los 600 metros de altitud y las orientadas al oeste, sur y este por encima de los 400 metros.

En Tenerife, la alerta afecta a cumbres y medianías del sur y oeste.

Medidas preventivas

Por su parte, los cabildos adoptarán las medidas preventivas necesarias en función de la situación de cada isla, ha indicado Jubera, quien ha pedido "máxima precaución" para evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio.

Frente al calor, Emergencias recomienda hidratarse, evitar esfuerzos en las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas vulnerables.

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Asimismo, ha aconsejado a quienes realicen peregrinaciones a pie estos días que lleven agua suficiente, eviten las horas de mayor calor y detengan la marcha ante cualquier síntoma de agotamiento o mareo.

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