Canarias activa la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife

El Gobierno de Canarias ha declarado este sábado la alerta por riesgo de incendio forestal en Gran Canaria y Tenerife ante un episodio de calor de características tropicales que dejará altas temperaturas, baja humedad y viento, una combinación que favorece la propagación del fuego en las zonas forestales.

La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, afecta en Gran Canaria a las cumbres y medianías de la mitad suroeste de la isla y, en Tenerife, a las cumbres y medianías de las vertientes sur y oeste, así como a otras zonas forestales según la altitud. El Ejecutivo autonómico advierte de que las condiciones meteorológicas incrementan la disponibilidad de combustible vegetal y elevan el potencial de propagación de un posible incendio.

Hasta 37 grados en Gran Canaria

En Gran Canaria, la previsión apunta a que las temperaturas podrán alcanzar e incluso superar los 34 grados en amplias zonas de cumbre y medianías, llegando de forma puntual a los 37 grados. A ello se suma una humedad relativa inferior al 30 %, escasa recuperación durante la noche y vientos que superarán los 30 kilómetros por hora en numerosos puntos, un escenario especialmente desfavorable para el riesgo de incendios.

En Tenerife, los termómetros también podrán superar los 33 grados en las cumbres y medianías del sur y oeste, con condiciones similares de baja humedad y viento, lo que ha llevado al Gobierno canario a reforzar las medidas preventivas.

Posibles tormentas secas

La Dirección General de Emergencias también advierte de la posibilidad de que durante la primera mitad del sábado se registre actividad convectiva acompañada de descargas eléctricas que podrían afectar a zonas forestales. No obstante, el Ejecutivo señala que la evolución meteorológica mantiene un elevado grado de incertidumbre y realizará un seguimiento continuo de la situación.

Aviso amarillo por calor

Además de la alerta por riesgo de incendio, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este sábado el aviso amarillo por altas temperaturas en las medianías y el sur de Gran Canaria, donde se esperan máximas de 35 grados, con valores que podrían alcanzar de forma local los 37 grados. La previsión también apunta a una noche muy cálida, con temperaturas que difícilmente bajarán de los 26 grados en algunos puntos de la isla.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan extremar las precauciones en las zonas forestales, evitar cualquier actividad que pueda provocar un incendio y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas