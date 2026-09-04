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El Estado transferirá 5,4 millones a Canarias para pagar a profesores de las universidades públicas

El Gobierno central financiará por primera vez parte del coste de los salarios del profesorado universitario a través del Programa María Goyri.

Alumnos por fuera del campus central de la ULL.

Alumnos por fuera del campus central de la ULL. / Andrés Gutiérrez

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Canarias recibirá 5,4 millones de euros del Estado para financiar en 2026 los salarios de profesores ayudantes doctor de sus universidades públicas. El reparto fue aprobado este viernes por la Conferencia General de Política Universitaria, en la que están representadas todas las comunidades autónomas.

En concreto, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades transferirá al Archipiélago 5.437.673 euros a través del Programa María Goyri. Se trata de una iniciativa con la que el Gobierno central aporta dinero a las comunidades autónomas para contratar a este tipo de profesorado en las universidades públicas.

Novedad

La medida supone una novedad porque, según destaca el Ministerio, es la primera vez que el Gobierno de España asume directamente parte del coste de los salarios del profesorado universitario, pese a que la financiación de las universidades es una competencia transferida a las comunidades autónomas. En toda España se repartirán este año 149,67 millones de euros.

El acuerdo salió adelante con el apoyo de todas las comunidades autónomas salvo Baleares, que votó en contra.

Programa María Goyri

El Programa María Goyri pretende incorporar progresivamente hasta 2028 a 5.638 profesores ayudantes doctor en las universidades públicas españolas, una cifra que supone un 70% más de los que había en el curso 2023-2024.

De esas nuevas plazas, el Gobierno central financiará durante seis años 3.400 puestos, con un coste global superior a los 900 millones de euros. Las comunidades autónomas asumirán otras 2.236 plazas, para las que aportarán alrededor de 600 millones adicionales.

Noticias relacionadas y más

La distribución de los fondos fue acordada en una reunión telemática de la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, junto al secretario general de Universidades, Francisco García. En el encuentro participaron todas las comunidades autónomas, que respaldaron el reparto salvo Baleares.

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