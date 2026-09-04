Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeGas pimienta en TenerifeAlertas de la avalancha en CeutaCentro Sociosanitario Acorán-AñazaCuestionan las mejoras de la ULLEmergencia en un avión en TenerifeDirecto: crisis en CeutaFutbolista Raúl Asencio
instagramlinkedin

Quevedo sorprende en los Premios Juventud: canta con las exintegrantes de Nueva Línea en su primera actuación como L4S KU4ATRO

Los jóvenes interpretaron 'Al golpito', aunque con alguna leve modificación para referirse al nuevo grupo

Quevedo y L4S KU4TRO en los Premios Juventud

Quevedo y L4S KU4TRO en los Premios Juventud

@starlitefestival

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Anunciaron sorpresas y lo cumplieron. Las cuatro excomponentes de la orquesta Nueva Línea (Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla) dieron a conocer este jueves el nombre de su nueva formación: L4S KU4TRO y, solo unas horas después, se subieron al escenario de los Premios Juventud, que por primera vez en su historia cruzaron el Atlántico para celebrarse en España, para ofrecer su primera actuación con nombre propio tras su separación de la orquesta en la que se hicieron populares.

Pero no estuvieron solas. La cita musical contó una representación de los mejores artistas latinos y, como no podía ser de otra manera, uno de los protagonistas fue el canario Quevedo, que se ha convertido en todo un apoyo para las chicas en su nueva etapa.

Las jóvenes cantaron con el artista el tema 'Al golpito', que se incluye en el álbum 'El Baifo' y que grabaron cuando las cuatro las cantantes pertenecían a la formación Nueva Línea. Ahora, parece que el tema seguirá sonando en las voces de ambos grupos, aunque con un ligero matiz.

L4S KU4TRO - Nueva Línea

Y no es para menos. La canción de 'Al golpito' salió al mercado en las voces de Quevedo y las cuatro chicas, pero cuando estas formaban parte de la orquesta Nueva Línea, de ahí que en la letra se haga mención a esta formación. Con su separación del grupo, la orquesta tinerfeña sigue cantándola en sus actuaciones, al igual que Quevedo. La intriga estaba en qué pasaría cuando fueran Sofía, Raquel, Mayte y Alicia quienes volvieran a cantarla. Y la duda ha quedado despejada.

Durante la actuación en los Premios Juventud, la parte que nombraba a la orquesta Nueva Línea ha quedado sustituida por "L4S KU4TRO".

La canción del verano

Pero la actuación de 'Al golpito' no fue la única sorpresa del canario durante la noche. La que se ha convertido con nombre propio en la canción del verano: 'La Graciosa', tampoco podía faltar. Y, para ello, a Quevedo lo acompañó en el escenario la otra voz de este tema: Elvis Crespo, quien ha puesto a bailar durante años a todos los canarios y ahora, además, lleva el nombre de una de las islas por todo el mundo.

Noticias relacionadas y más

Sin duda, una noche en la que Canarias brilló con nombre propio rodeada de los mejor de la música latina.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto de madrugada en Añaza: un incendio destruye el almacén de una administración pública en Santa Cruz
  2. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  3. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  4. Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas
  5. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local
  6. El brunch de Tenerife perfecto para disfrutar en familia: abundante y situado junto a un parque para los niños
  7. Fiscalización patrimonial en Tenerife: la Audiencia de Cuentas detecta fallos en los inventarios de Santa Cruz, La Laguna y Arona
  8. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)

Quevedo sorprende en los Premios Juventud: canta con las exintegrantes de Nueva Línea en su primera actuación como L4S KU4ATRO

Quevedo sorprende en los Premios Juventud: canta con las exintegrantes de Nueva Línea en su primera actuación como L4S KU4ATRO

Canarias exige al Estado el triaje de migrantes y una figura del defensor del menor

Canarias exige al Estado el triaje de migrantes y una figura del defensor del menor

Cruz Roja relata las horas más duras tras la llegada del cayuco: "Aquí faltan muchas personas"

Cruz Roja relata las horas más duras tras la llegada del cayuco: "Aquí faltan muchas personas"

Canarias lleva su industria del videojuego a Japón para abrir nuevos mercados

Canarias lleva su industria del videojuego a Japón para abrir nuevos mercados

Canarias acusa al Estado de gestionar la inmigración 'a golpe de crisis'

Canarias acusa al Estado de gestionar la inmigración 'a golpe de crisis'

El ministro Torres ve "histórico" el acuerdo de financiación para Canarias

El ministro Torres ve "histórico" el acuerdo de financiación para Canarias

Canarias se adelanta al Estado para tratar la ‘Piel de Mariposa’ y administra por primera vez un fármaco no disponible en el país

Canarias se adelanta al Estado para tratar la ‘Piel de Mariposa’ y administra por primera vez un fármaco no disponible en el país

Edu Soto (48 años, cómico): "Es imposible el humor completamente inocuo; siempre hay una pequeña dosis de opinión"

Tracking Pixel Contents