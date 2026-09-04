Quevedo sorprende en los Premios Juventud: canta con las exintegrantes de Nueva Línea en su primera actuación como L4S KU4ATRO

Anunciaron sorpresas y lo cumplieron. Las cuatro excomponentes de la orquesta Nueva Línea (Sofía Marrero, Raquel González, Mayte Cabrera y Alicia Padilla) dieron a conocer este jueves el nombre de su nueva formación: L4S KU4TRO y, solo unas horas después, se subieron al escenario de los Premios Juventud, que por primera vez en su historia cruzaron el Atlántico para celebrarse en España, para ofrecer su primera actuación con nombre propio tras su separación de la orquesta en la que se hicieron populares.

Pero no estuvieron solas. La cita musical contó una representación de los mejores artistas latinos y, como no podía ser de otra manera, uno de los protagonistas fue el canario Quevedo, que se ha convertido en todo un apoyo para las chicas en su nueva etapa.

Las jóvenes cantaron con el artista el tema 'Al golpito', que se incluye en el álbum 'El Baifo' y que grabaron cuando las cuatro las cantantes pertenecían a la formación Nueva Línea. Ahora, parece que el tema seguirá sonando en las voces de ambos grupos, aunque con un ligero matiz.

L4S KU4TRO - Nueva Línea

Y no es para menos. La canción de 'Al golpito' salió al mercado en las voces de Quevedo y las cuatro chicas, pero cuando estas formaban parte de la orquesta Nueva Línea, de ahí que en la letra se haga mención a esta formación. Con su separación del grupo, la orquesta tinerfeña sigue cantándola en sus actuaciones, al igual que Quevedo. La intriga estaba en qué pasaría cuando fueran Sofía, Raquel, Mayte y Alicia quienes volvieran a cantarla. Y la duda ha quedado despejada.

Durante la actuación en los Premios Juventud, la parte que nombraba a la orquesta Nueva Línea ha quedado sustituida por "L4S KU4TRO".

La canción del verano

Pero la actuación de 'Al golpito' no fue la única sorpresa del canario durante la noche. La que se ha convertido con nombre propio en la canción del verano: 'La Graciosa', tampoco podía faltar. Y, para ello, a Quevedo lo acompañó en el escenario la otra voz de este tema: Elvis Crespo, quien ha puesto a bailar durante años a todos los canarios y ahora, además, lleva el nombre de una de las islas por todo el mundo.

Sin duda, una noche en la que Canarias brilló con nombre propio rodeada de los mejor de la música latina.