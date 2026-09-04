El ministro Torres ve "histórico" el acuerdo de financiación para Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó este viertes de "histórica" para Canarias la aprobación de la nueva propuesta de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), después de 17 años desde la última reforma. Solo Cataluña y Canarias secundaron este nuevo sistema frente a la oposición de 13 comunidades autónomas, 11 del PP y dos regidas por los socialistas Emiliano García-Page y Adrián Barbón, de Castilla-La Mancha y Asturias, respectivamente.

El también expresidente de Canarias destacó que el nuevo modelo supone para las islas más de 1.300 millones de euros adicionales al año, en recursos no condicionados que podrán destinarse a reforzar los servicios públicos. "Es una magnífica noticia para Canarias", afirmó, y citó entre los posibles destinos la sanidad, la educación, la dependencia, las infraestructuras y el Estado del bienestar.

Postura del PP canario

Torres subrayó que la propuesta salió adelante con los votos del Gobierno de España, Cataluña y Canarias, pero ahora deberá superar su tramitación en el Congreso de los Diputados. En esta votación será esencial conseguir el apoyo de Junts, que pide salirse del régimen común, con un sistema propio similar a los del País Vasco y Navarra.

En cualquier caso, el ministro aprovechó además para arremeter contra el PP de Canarias, al que acusa de haber preferido seguir las directrices de la dirección nacional y de Alberto Núñez Feijóo antes que defender los intereses del archipiélago.

«No estamos para perder 1.300 millones de euros más al año para las políticas esenciales de nuestra tierra», reprochó. Torres cuestionó también que ningún representante del PP canario acudiera a la votación -la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP) optó por no acudir y fue sustituida por la de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC)- . El ministro defendió que el acuerdo supone una oportunidad que Canarias no puede desaprovechar.