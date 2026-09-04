Marco Alom abre la temporada de Artizar con una mirada a lo que queda cuando desaparece el paisaje

«Aquí estaba tu casa, aquí naciste tú». La frase que un amigo de infancia pronunció mientras caminaba por una urbanización a medio construir en el sur de Tenerife lleva más de una década acompañando a Marco Alom. Donde él recordaba fincas, casas, juegos y lugares de encuentro quedaban solo asfalto, chalets vacíos y apenas un fragmento de muro. De aquel regreso surgió una pregunta que el artista todavía no considera resuelta: ¿qué es lo que permanece cuando desaparece el lugar en el que se construyeron nuestros recuerdos?

Ese interrogante da título a Lo que permanece, la exposición con la que la Galería Artizar de La Laguna abrió este viernes, 4 de septiembre, su nueva temporada. La muestra supone además la tercera individual de Alom en este espacio, con el que mantiene una relación prolongada y en cuyas colectivas ha participado también en distintas ocasiones.

Las obras reunidas pertenecen fundamentalmente al último año, aunque funcionan al mismo tiempo como una "decantación" de las líneas de investigación que Alom lleva desarrollando durante mucho más tiempo alrededor del dibujo, el territorio, la memoria y el vestigio. El artista define la exposición no como una conclusión definitiva, sino como una forma de detenerse y observar qué ha sobrevivido después de años de trabajo. «Es como quitar la paja y quedarse con el grano», explica.

Ese proceso se traduce en una exposición de formatos muy diversos, desde piezas de pequeño tamaño hasta trabajos de grandes dimensiones. Alom reconoce que en anteriores muestras había recurrido a obras concebidas para impactar o incluso «intimidar» al espectador. Esta vez busca otra relación con quien entra en la sala: una propuesta más clara y ligera, construida como un recorrido en el que se invita a pasear.

Un lugar que ya no existe

El origen de Lo que permanece está en Puerto Santiago y Los Gigantes, lugares donde Alom nació y se crió en un paisaje entonces marcado por las tomateras, las plataneras y un pequeño núcleo pesquero. Con el paso de los años, recuerda, aquel entorno fue transformándose bajo el avance de hoteles y urbanizaciones hasta resultar casi irreconocible. «Los lugares comunes, los lugares de encuentro, ya no existen», resume.

La experiencia terminó de cristalizar cuando regresó al pueblo en 2015 después de años de ausencia. Tras pasar el día evocando anécdotas con un amigo al que considera casi un hermano, este le propuso ir hasta el lugar exacto donde había nacido. El trayecto acabó en una urbanización paralizada por la crisis inmobiliaria, con calles oscuras y construcciones a medio terminar.

Allí, el amigo utilizó como única referencia un viejo muro que había formado parte de un canil. A partir de ese vestigio empezó a reconstruir con pasos la geografía desaparecida: dónde estaba cada finca, cada casa y, finalmente, la vivienda en la que había nacido Alom. El artista se encontró entonces ante una calle asfaltada sin rastro visible del mundo que acababan de pasar horas recordando.

Una de las piezas de la nueva muestra lagunera. / El Día

La sensación fue todavía más intensa por su estrecha relación con la arqueología, el oficio de su padre. Alom está acostumbrado a pensar que, bajo sucesivas capas de tierra, siempre sobrevive algún indicio de quienes estuvieron antes. En este caso, sostiene, las palas mecánicas habían eliminado incluso esa posibilidad: «Si alguien hiciera una excavación arqueológica ahí dentro de 3.000 años, no encontraría nada de la gente que vivimos allí».

Convertir el recuerdo en mito

Ante la desaparición física queda la memoria. Pero Alom tampoco entiende el recuerdo como una reproducción exacta del pasado. Con el tiempo, lo vivido se transforma, se idealiza y adquiere características de relato. De ahí surge otra de las claves de su trabajo: convertir ese paisaje perdido en una suerte de mitología personal.

El artista utiliza para definirlo el concepto de «mitografías»: recuerdos, animales, personas y lugares que, al pasar por la memoria, terminan convertidos en fábula. «Una manera de conservarlo es convertirlo en algo que quiera ser recordado», explica.

Aunque el punto de partida sea autobiográfico, Alom ha comprobado que esa experiencia resulta fácilmente reconocible fuera de su propia historia. En anteriores presentaciones de su trabajo, señala, espectadores de otros lugares han identificado inmediatamente esa sensación de querer volver al espacio que alguna vez consideraron hogar y descubrir que ya no existe tal y como lo recuerdan. Para el artista, la pérdida de los escenarios de la infancia termina por ser una experiencia «muy humana» y universal.

El dibujo funciona en esta exposición como principal herramienta para intentar fijar aquello que se escapa. También aparecen papeles, gofrados y materiales deliberadamente próximos a su cotidianeidad.

El conchero como memoria

Una de las piezas fundamentales, que comparte título con la muestra, parte precisamente de la idea del vestigio arqueológico. Alom se fija en los concheros, aquellos lugares donde las comunidades aborígenes se reunían para comer y de los que, siglos después de su desaparición, sobreviven acumulaciones de conchas capaces de indicar que allí hubo personas que convivieron, compartieron recursos y formaron comunidad.

Para recrear esa idea, el artista ha elaborado a mano sobre papel las lapas que componen su propio conchero. Y no lo ha hecho solo: en la creación han participado sus padres y su mujer. La obra deja así de ser únicamente una representación arqueológica para convertirse en un gesto colectivo. «Hemos hecho el recuerdo y hemos dejado esa estela para el futuro», relata. Para Alom, ahí aparece una posible respuesta al interrogante que atraviesa toda la exposición: lo que permanece es también «la comunidad, tu gente, tu cultura, los espacios en los que convives».

La exposición contiene además una reflexión inevitable sobre la transformación del territorio canario. Alom recuerda que uno de los lugares donde jugaba de niño, un espacio abierto entre riscos donde permanecían incluso restos vinculados a formas anteriores de habitar el territorio, terminó completamente urbanizado. No define su trabajo como activismo político, pero sí reconoce una posición crítica ante un modelo que, a su juicio, acaba «mercantilizando lo que somos» y borrando los lugares sobre los que se construye la identidad colectiva.