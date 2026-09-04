Edu Soto (48 años, cómico): "Es imposible el humor completamente inocuo; siempre hay una pequeña dosis de opinión"

Edu Soto regresa a los escenarios canarios con Más vale solo que ciento volando Revolution, un espectáculo de 90 minutos de comedia improvisada que combina monólogo, música, interacción con el público y una sucesión imprevisible de personajes. El espectáculo se subirá al escenario del Paraninfo de la ULL este sábado 5 de septiembre y consolida una trilogía a la que el artista ha dado forma a lo largo de los últimos años y ha que provocado que el humorista se sienta como pez en el agua en esta propuesta tan rodada. Este monólogo se presenta como una experiencia cambiante, "una locura improvisada" en la que cada función es distinta, afirma el propio protagonista. En esta vuelta a la actividad tras el verano, el propio Edu Soto lanza una invitación directa al público tinerfeño: "Me apetece mucho volver a la palestra y disfrutarlo con la gente de la Isla". Con esa mezcla de improvisación, música y contacto directo con el público, Edu Soto convierte cada función en una experiencia irrepetible. En Tenerife, promete una noche de humor sin red, donde, como él mismo advierte, "todo puede pasar" mientras fija ya la vista en todos los proyectos que le trae el nuevo curso.

Vuelve a Tenerife con Más vale solo que ciento volando Revolution. ¿Cómo encara este reencuentro con el público?

Con mucha ilusión. Es el primer monólogo que hago después del descanso veraniego y tengo muchas ganas de volver a la palestra. Además, este verano estuve por Canarias, en La Gomera, viendo el Teide durante varios días, así que regresar ahora para actuar tiene algo especial. Me apetece mucho reencontrarme con el público de allí.

¿Qué se va a encontrar el espectador en esta nueva entrega del espectáculo?

Es un espectáculo que está vivo y que se va actualizando constantemente. Funciona como un puzle porque puedo quitar y poner piezas, cambiar bloques y adaptarlo a lo que voy viviendo. Seguramente caerá alguna anécdota reciente, como una historia que me pasó precisamente en el aeropuerto de La Gomera. Siempre llego con material nuevo y con aventuras que surgen sobre la marcha.

Este espectáculo mezcla comedia, música e improvisación. ¿Cómo se articula ese equilibrio?

Desde el principio quise reunir todo lo que me gusta hacer, que es cantar, bailar e interpretar. Hay momentos musicales, otros más físicos e incluso algo de danza desde un lugar absurdo. Pero, sobre todo, hay mucha interacción con el público. Es un espectáculo muy vivo, que exige estar atento a todo lo que pasa en la sala.

Esa interacción con el público es clave en su propuesta. ¿Hasta qué punto condiciona cada función?

Totalmente. Aquí no hay piloto automático. Estoy pendiente del que llega tarde, del que tose o del que se levanta porque todo puede entrar en el espectáculo en un momento dado. Eso hace que cada función sea distinta y que yo tenga que estar muy presente. Nadie se libra, ni siquiera yo.

"En mi espectáculo no hay piloto automático; hay que estar muy presente porque nadie se libra"

Ha hablado en otras ocasiones de los 'pájaros' que le rondan la cabeza. ¿Qué buscan esos pájaros en este espectáculo: hacer reír o invitar a reflexionar?

En este caso, hacer reír. Es un espectáculo pensado para la risa más directa. Luego tengo otro monólogo más crítico, pero aquí la intención es que el público desconecte y se ría. Aunque, inevitablemente, siempre hay una mirada detrás porque cuando te ríes de algo, hay una pequeña crítica, aunque no sea el objetivo principal. Por eso, es imposible realizar un humor que sea completamente inocuo, o al menos yo creo que es muy complicado. Siempre hay una pequeña dosis de opinión, aunque no la busques. Puedes querer hacer algo ligero, pero al final acabas señalando comportamientos, situaciones o incluso a la sociedad. Y creo que eso también es necesario.

Subirse solo al escenario durante 90 minutos exige una gran exposición. ¿La vergüenza sigue presente tras tantos años de carrera?

La vergüenza existe siempre en el actor, pero en un espectáculo que llevo tantos años haciendo como este, ya sé a lo que voy. Ese proceso de duda ya lo pasé. Aquí, sobre todo, disfruto. Eso no quita que haya momentos de pelea, porque a veces las cosas no salen como esperas y tienes que remar.

"El público no es igual un jueves que un sábado; influyen el clima, la época del año y el momento vital"

¿Ese esfuerzo físico y mental se nota en escena?

Sí, porque es un espectáculo muy exigente. Hay momentos en los que tienes que empujar, cuando el público no responde como esperas o cuando tú mismo no estás en tu mejor momento. Pero forma parte del juego.

¿Es verdad eso de que existen diferencias entre públicos según el lugar o el momento?

Muchísimas. No es lo mismo un jueves que un sábado, ni un público de viernes noche que uno de domingo por la tarde. Influyen el clima, la época del año, incluso el momento vital de la gente. Todo cambia.

¿Y cómo es el público de la vuelta al cole?

Es un público que viene de un verano largo, de playa y de fiesta, y que empieza a recolocarse. Creo que este momento es perfecto para volver a una rutina sana: cuidarse un poco más, retomar la vida cultural e ir al teatro. El cuerpo también lo agradece.

"El cuerpo también agradece retomar la rutina, la vida cultural e ir al teatro"

Además de esta gira, encara nuevos proyectos. ¿Cómo se presenta el curso?

Muy movido. En septiembre estreno MasterChef Celebrity Legends, en octubre grabo otro programa y sigo con mis monólogos. También estoy con un cabaret familiar con mi banda, Welcome Lemi, y hay un proyecto teatral que podría arrancar a final de año. Y estreno una película, Cómo salvar el mundo, dirigida por Alejo Levi.

Polifacético también fuera del escenario, como en el espectáculo.

Sí, al final todo está conectado. Me gusta tocar muchos palos y seguir probando cosas nuevas.