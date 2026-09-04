Cruz Roja relata las horas más duras tras la llegada del cayuco: "Aquí faltan muchas personas"

"¿Viajas con algún familiar?". La pregunta forma parte de la rutina de los equipos de Cruz Roja que atienden a las personas migrantes cuando pisan tierra. Nombre, edad, nacionalidad y poco más. Si entre los recién llegados viajan parientes, los voluntarios tratan de identificarlos para mantenerlos juntos. Este jueves, sin embargo, en el muelle de Arguineguín, aquella pregunta aparentemente rutinaria empezó a dibujar la magnitud de la tragedia. "Me falta una persona", respondía uno. "A mí me faltan cuatro", advertía otro. "Ahí salta la alarma y dices: aquí faltan muchas personas", relata José Antonio Rodríguez Verona, miembro del Equipo de Primera Respuesta de Emergencia para la Población Inmigrante que participó en el dispositivo desplegado en el muelle.

A Arguineguín habían llegado los ocupantes de un cayuco localizado el miércoles al sur de Gran Canaria después de 26 días a la deriva. Salvamento Marítimo encontró a 44 personas con vida y cinco cadáveres a bordo, aunque los testimonios recogidos posteriormente apuntaban a que más de un centenar habían iniciado la travesía. Tres personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero antes de alcanzar tierra y otras tres fueron trasladadas en ambulancia desde Arguineguín, el resto llegó exhausto, deshidratado y, en algunos casos, sin fuerzas siquiera para mantenerse en pie. De momento, las tres personas ingresadas en el Hospital Doctor Negrín continúan en la Unidad de Críticos, mientras que, en el Insular, dos permanecen en Medicina Intensiva y la tercera se encuentra en planta.

Acostumbrado a intervenir en este tipo de dispositivos, Rodríguez reconoce la especial complejidad de este tipo de rescates, sobre todo por la debilidad de quienes llegan a tierra. "No podemos darles de comer todo lo que quisieran ellos en esos momentos, porque si no al final es perjudicial para la persona", explica. La primera atención se limitó así a pequeñas cantidades de alimento y líquidos: agua, algo de zumo y galletas. El estado emocional, sin embargo, debe esperar. Cuenta que en casos como el de ayer, durante aproximadamente esas dos horas en las que permanecen con ellos, intentan ofrecerles tranquilidad y unas primeras pautas antes de que sean derivados a los recursos de acogida.

En el mar, Salvamento Marítimo se vio obligado a afrontar una maniobra especialmente compleja. Manuel Cepa, delegado de CGT, no participó en el rescate pero conoció, a través de sus compañeros, las sufridas condiciones en las que encontraron el cayuco. "Estaban muy, muy cansados", relata. Los supervivientes apenas tenían fuerzas para colaborar en su propia evacuación, por lo que una operación que en condiciones normales puede realizarse con relativa rapidez terminó prolongándose durante cerca de 40 o 50 minutos. La tripulación tuvo que ir trasladándolos prácticamente de forma individual, adaptándose al estado físico de cada uno.

"Después de una intervención de estas características, puede ser que algún voluntario tenga alguna necesidad de hablar con alguien profesional y de tener un desahogo emocional" José Antonio Rodríguez Verona — Miembro del Equipo de Primera Respuesta de Emergencia para Población Inmigrante Cruz Roja

Una vez evacuados, la tripulación encontró los cinco cadáveres a bordo. Todavía, al igual que los compañeros de Cruz Roja, desconocían la magnitud de la tragedia. Después de 26 días a la deriva. el fondo del cayuco estaba cubierto de agua, ropa, mochilas y otras pertenencias acumuladas, por lo que Capa explica que era imposible saber si ahí debajo había más personas. Además, comprobarlo tampoco era una opción en aquellas condiciones: el estado del mar obligaba a concentrar los esfuerzos en poner a salvo a los supervivientes y era demasiado arriesgado tratar de recuperar los cinco cuerpos que sí estaban a la vista. El cayuco acabó hundiéndose posteriormente.

Cuando terminó la noche, la atención de Cruz Roja se dirigió también hacia sus propios voluntarios. Los responsables del dispositivo fueron preguntando a quienes habían participado en la asistencia cómo se encontraban y cómo habían encajado lo vivido durante aquellas horas. "Después de una intervención de estas características, es cierto que algún voluntario puede ser que tenga alguna necesidad de hablar con alguien profesional y de tener un desahogo emocional", explica Rodríguez. Esta vez ninguno necesitó recurrir a ese apoyo, pero el seguimiento forma parte de la respuesta después de actuaciones especialmente duras.

Cuando el rescate termina

El voluntario recuerda especialmente duro el vuelco de un cayuco en el Puerto de La Restinga, en El Hierro, en mayo de 2025. La embarcación, con 152 personas a bordo, había conseguido alcanzar el puerto cuando volcó durante el desembarco y sus ocupantes cayeron al agua a escasos metros del muelle. Siete personas murieron: cuatro mujeres y tres niñas. La escena dejó huella entre quienes participaron en el rescate y algunos de sus compañeros necesitaron posteriormente atención psicológica. Durante la pandemia, también recuerda en Arinaga otro caso con numerosos fallecidos: "Lo único que estaban sacando era cuerpo a cuerpo", relata. En aquella ocasión, Cruz Roja terminó prestando apoyo psicológico tanto a sus propios voluntarios como a los bomberos que participaron en el dispositivo. "Son intervenciones que no son fáciles", reconoce. "Para poder cuidar a los demás, tenemos que estar bien nosotros".

Agentes de Policía Nacional rescatan a uno de los migrantes que viajaba en un cayuco que ha volcado a su llegada al puerto de La Restinga, a 28 de mayo de 2025, en El Hierro, Canarias (España). / GELMERT FINOL / Europa Press

En Salvamento Marítimo también han aprendido a convivir con el impacto de este tipo de rescates. Capa lo define como construir "una pequeña coraza": intentar no pensar durante el trayecto de ida en lo que pueden encontrarse, concentrarse en la maniobra cuando llegan y, una vez terminada la emergencia, tratar de dejarla atrás. "Es protección personal", explica. "Si tú te llevas todo esto para casa, a tu cabeza, te va a pasar factura". Desde hace unos cuatro años, los trabajadores disponen de un servicio externo y voluntario de atención psicológica al que pueden recurrir por teléfono. En este sentido, cuenta su experiencia en uno de los rescates en los que participó: una veintena de personas cayó al agua y un hombre consiguió ser el primero en alcanzar la embarcación de Salvamento y agarrarse a ella. Parecía haber conseguido ponerse a salvo, pero los demás llegaron inmediatamente detrás y terminaron amontonándose sobre él, dejándolo atrapado bajo el agua: fue el único que murió. La escena se le quedó grabada y necesitó la baja. "Se ahogó en mis pies, sin poder hacer nada", recuerda Capa.