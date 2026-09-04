Canarias apoya el nuevo sistema de financiación: pasa de estar a la cola a superar la media nacional y se blinda el REF

No hubo sorpresas pero sí bronca polítíca. Canarias, junto a Cataluña, dio su respaldo este viernes al nuevo sistema de financiación autonómica, como ya había anunciado. La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, defendió, tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), un acuerdo que considera "muy importante" para las islas: Canarias pasa de encontrarse entre los territorios "peor financiados a superar la media estatal". El nuevo modelo eleva la financiación prevista para el archipiélago de los 611 millones de euros iníciales a 1.337 millones.

La consejera considera especialmente relevante la creación de un fondo de dinamismo económico, que permite «no solo blindar nuestras especificidades, sino también equiparar la financiación que teníamos a más de la media del territorio nacional». Subraya así el cambio de posición de Canarias:«Partíamos de ese acuerdo inicial estando a la cola de financiación a superar la media al final».

Blindaje del REF

El otro gran elemento que destaca el Gobierno canario es el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF). La consejera de CC, que sustituyó a la de Hacienda, Matilde Asián (PP), recuerda que todos los gobiernos autonómicos, independientemente de su signo político, habían reclamado que el REF no se contabilizara dentro de la financiación autonómica. A su juicio, la importancia del acuerdo radica en que «por primera vez» se reconoce por escrito que el REF, que además tiene rango de ley orgánica, queda fuera del sistema.

Barreto defiende por ello el voto favorable de Canarias, pese a ser la única comunidad junto a Cataluña que lo ha aprobado en medio de una bronca monumental con las comunidades del PP y las de los dos ‘barones’ socialistas, Emiliano García-Page y Adrián Barbón, de Castilla-La Mancha y Asturias, respectivamente.

Tramité en las Cortes

«El Gobierno de Canarias siempre va a votar a favor de aquello que es bueno para los ciudadanos», señaló Barreto. No obstante, advierte de que el respaldo no significa que el Ejecutivo dé por cerradas todas sus reivindicaciones. «Eso no significa que haya cosas que seguir mejorando», afirma, y anuncia que Canarias intentará introducir nuevos aspectos durante el trámite parlamentario en las Cortes Generales, aunque considera que se trata de cuestiones «quizás de entidad menor» frente a un acuerdo cuyo «grueso es muy positivo para todos los canarios».

La reforma del sistema de financiación autonómica salió con el único apoyo Canarias y Cataluña, como era previsible. El Ejecutivo central afrontó así una votación con un amplio rechazo territorial, aunque la aritmética del CPFF permitió que la propuesta saliera adelante. El Estado dispone de la mitad de los votos del órgano y el Ejecutivo puede aprobar la propuesta con el respaldo de una sola comunidad. Desde el principio contó con el apoyo de Cataluña, de Salvador Illa (PSOE), pero quedaba estéticamente mal, y al final recabó el apoyo de Canarias en un acuerdo bilateral que el Ejecutivo de Fernando Clavijo considera "esencial" para las Islas. ¿Por qué? Porque se plasma por "escrito" que los recursos vinculados al Régimen Económico y Fiscal quedan fuera del sistema de financiación y eleva los fondos que recibirá el Archipiélago a 1.337 millones.

Pese a las críticas, y muy duras, contra la reforma, el Gobierno sigue adelante. El objetivo es que el nuevo modelo pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027 pero ha de superar su tramitación en el Congreso.

Negociación bilateral

El argumento de buena parte de los territorios contrarios es el origen de la reforma, vinculada al acuerdo de investidura entre el PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) , y la percepción de que el nuevo modelo responde a una negociación bilateral con los catalanes para garantizar el apoyo a Pedro Sánchez en este asunto, con las vistas puestas además en los Presupuestos Generales que el Gobierno quiere sacar adelante, los primeros de la legislatura, una cuestión harto complicada.

Page es sumamente critíco con el acuerdo de financiación de su partido y sostiene que el sistema no garantiza el principio de igualdad, es más "lo rompe" , mientras que Asturias cuestiona, entre otros aspectos, el peso que concede a factores como el envejecimiento y la orografía en el cálculo de la población ajustada.

El modelo de Montero

El modelo fue presentado inicialmente en enero por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la negociación ha continuado posteriormente bajo la dirección del actual titular del departamento, Arcadi España.

El Ejecutivo de Fernando Clavijo pasó de mantener reservas sobre la propuesta a anunciar su apoyo después del acuerdo alcanzado el 27 de julio con Arcadi España, en el que también se desbloqueó la aprobación de una parte del denominado 'decreto Canarias', que se llevará el próximo martes al Consejo de Ministros, y que contempla 100 millones de euros para continuar con la recuperación económica y social de La Palma y la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla, además del uso de 600 millones de euros de su propio superávit, una medida que permitirá ampliar el margen de inversión de la Comunidad Autónoma en servicios esenciales.

Asimismo, en esa cita de pasado 27 de julio se desbloquearon 196 millones, un paquete que aprobó el Consejo de Ministros y que incluyó 30 millones para políticas de lucha contra la pobreza, 45 millones para el Plan Integral de Empleo de Canarias o 23,1 millones para compensar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.

La posición de Canarias introduce, sin embargo, una singularidad dentro del Partido Popular. El PP forma parte del Gobierno de Clavijo junto a Coalición Canaria y los gomeros de ASG, pero el Ejecutivo autonómico ha decidido apoyar la reforma después de cerrar su propio acuerdo con Hacienda. Ante ello, Matilde Asián (PP) decidió no acudir al CPFF, como siempre hace y, en su lugar, lo hizo la de Presidencia, Nieves lady Barreto (CC). Pese a ello, Fernando Clavijo mantiene que el PP canario ha demostrado que defiende este sistema de financiación, al margen de la posición contraria de su partido a nivel nacional, y que el Gobierno regional está unido.

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