Canarias reclama un pacto de Estado para afrontar la crisis migratoria

El Gobierno de Canarias reclama un gran pacto de Estado para afrontar la inmigración como un fenómeno estructural y no como "una sucesión de crisis" a las que se responde cuando ya se han producido. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, sitúa la reciente crisis migratoria de Ceuta como un ejemplo de la "falta de planificación" que, a su juicio, está marcando la respuesta del Estado y advierte de la necesidad de prepararse ante la evolución de los potenciales flujos hacia el Archipiélago en los próximos meses.

El ejecutivo considera que la situación de Canarias exige una estrategia que permita anticiparse a los cambios en las rutas migratorias y contar con previsiones suficientes para dimensionar los recursos. La reclamación cobra especial relevancia ante los próximos meses, en los que el Ejecutivo autonómico quiere disponer de mayor capacidad de previsión para evitar que las islas tengan que afrontar por sí solas un eventual incremento de las llegadas que obligue a improvisar las respuestas.

El portavoz defiende que la inmigración no puede seguir abordándose como una sucesión de episodios aislados. A su juicio, lo ocurrido en Ceuta demuestra la necesidad de una respuesta más planificada y de un acuerdo entre las distintas administraciones que permita actuar antes de que se produzcan situaciones de emergencia.

Cabello critica que la gestión de la crisis en la ciudad autónoma haya estado marcada por la "improvisación" y la "espontaneidad" y considera que el Gobierno de España ha sido incapaz de responder a una situación de emergencia "de la forma que esta crisis se merece". Frente a este escenario, reclama una planificación que permita conocer los escenarios previstos y preparar con antelación la respuesta necesaria.

Las alertas no llegaron

El informe de la Policía Nacional sobre la crisis de Ceuta incorpora dos alertas, emitidas los días 31 de julio y 4 de agosto, sobre el riesgo de una reactivación de los flujos migratorios desde Marruecos hacia Canarias. El Gobierno autonómico afirma que no tuvo conocimiento de esas comunicaciones y que desconoce por qué no se le trasladó esa información.

"Si había unas alertas decretadas o detectadas por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Canarias no sabía nada al respecto", señala Cabello. El portavoz considera que esta circunstancia evidencia que "las cosas no están funcionando" y reclama disponer de la información necesaria para poder anticiparse a un posible cambio en la presión migratoria.

El Ejecutivo canario trasladará esta cuestión a la reunión que mantendrá el lunes con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Cabello sostiene que Canarias necesita conocer los escenarios que maneja el Estado para poder dimensionar sus recursos y reclama además que se asuman el triaje de los migrantes y la figura del defensor del menor.

Ceuta y Melilla como RUP

La propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que Ceuta y Melilla puedan convertirse en regiones ultraperiféricas genera también dudas en el Ejecutivo canario. Cabello cuestiona que esta sea la respuesta que necesitan las dos ciudades y reclama que, antes de plantearla, se explique qué beneficios concretos tendría para sus ciudadanos y qué implicaciones tendría para el actual régimen de las RUP.

El portavoz considera que no basta con anunciar la iniciativa y trasladarla a las instituciones europeas, ya que la condición de región ultraperiférica está recogida en los tratados de la Unión Europea y responde a unas características determinadas. Por ello, entiende que el Gobierno central debe explicar qué encaje pretende dar a Ceuta y Melilla y qué consecuencias tendría esa decisión.

Cabello también pone el foco en la situación de Canarias y en la necesidad de preservar las particularidades del régimen ultraperiférico. El Ejecutivo autonómico considera que cualquier modificación debe analizarse de forma conjunta y conociendo previamente sus efectos, en lugar de plantearse como una solución inmediata a la situación que atraviesa Ceuta.

"Hay que ver y habría que medir en qué beneficia la situación actual de Ceuta la declaración por región ultraperiférica o no", señala el portavoz, que reclama así que el debate se acompañe de medidas concretas y de una evaluación de sus consecuencias. Para Canarias, la cuestión no es únicamente si Ceuta y Melilla pueden acceder a este reconocimiento, sino qué supondría realmente y si responde a las necesidades que tienen actualmente ambas ciudades.