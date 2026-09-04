Canarias avanza en almacenamiento de renovables tras lograr que el Estado regule el uso de baterías

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presenta sus alegaciones al Proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica el Real Decreto 738/2015 para regular el almacenamiento energético en los territorios no peninsulares.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, valora el documento como una buena base para seguir integrando renovables y evitar vertidos de energía, pero matiza que "hemos presentado alegaciones sobre aspectos concretos para ajustar la norma a la realidad técnica y a las singularidades de las Islas". Zapata apuntó que "este es otro paso en el futuro energético de Canarias, y un avance para fomentar el uso de las renovables y evitar vertidos energéticos, gracias al uso de baterías como almacenamiento".

En este sentido, el consejero recordó que el almacenamiento es una herramienta indispensable para dar resiliencia a los sistemas insulares, y apuntó que "ya lo hemos conseguido con proyectos a gran escala como Salto de Chira en Gran Canaria o la futura central hidroeléctrica de Güímar, en Tenerife, además de como medida de emergencia en islas con sistemas más pequeños como La Palma, donde servirán como recurso frente a apagones".

En relación a la señal de precios, Zapata enfatizó la necesidad de adaptar la retribución económica a la realidad insular: "Es fundamental que la normativa reconozca la singularidad de Canarias como territorio aislado. Exigimos una señal de precios diferenciada e individualizada por cada isla que no dependa de las dinámicas del territorio peninsular". "Solo reconociendo el valor real de la energía en nuestros sistemas aislados lograremos una retribución justa para las renovables que incentive su implantación real y atraiga las inversiones necesarias", finalizó el consejero.

Detalle de las alegaciones

En las alegaciones presentadas, la Consejería traslada una serie de ajustes para adaptar la norma estatal a la realidad de las Islas sin cambiar el sentido del Real Decreto. Por un lado, se pide reforzar el papel de las baterías hibridadas con grupos térmicos, para que puedan actuar como respaldo y permitir el desacoplamiento de grupos con elevado mínimo técnico, facilitando así una mayor entrada de renovables y reduciendo los vertidos de energía limpia". Por otro lado, se propone que la señal de precio de venta de la generación renovable se adapte más a la realidad de cada sistema eléctrico aislado, en lugar de aplicar la misma para todo el territorio no peninsular canario. Por último, se plantea seguir trabajando con el Ministerio en una futura reforma más amplia de la normativa específica para los territorios no peninsulares, que dé respuesta a otros retos pendientes del sistema eléctrico insular.

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"Con estas alegaciones cumplimos en tiempo y forma para defender los intereses de Canarias", apuntó Zapata. "Agradecemos la disposición del Ministerio, pero es necesario que el texto final recoja mejor la singularidad de cada sistema eléctrico aislado y el papel estratégico del almacenamiento en las islas". "Queremos que esta regulación sea una herramienta útil que acelere la transición energética y garantice un suministro seguro y limpio para todos los canarios, algo que solo podremos lograr si no dejamos de luchar y exigir lo que nuestro archipiélago necesita", concluyó Zapata.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas