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Canarias autoriza ocho nuevas titulaciones universitarias y extingue un máster por falta de demanda

El Gobierno da luz verde a dos grados y seis másteres en la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias y garantiza que el alumnado del título que desaparece pueda terminar sus estudios

Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna

Facultad de Economía de la Universidad de La Laguna / Universidad de La Laguna

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Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha autorizado este viernes la implantación de ocho nuevas enseñanzas universitarias oficiales en la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias y ha aprobado, al mismo tiempo, la extinción de un máster de la Universidad del Atlántico Medio debido a la insuficiente demanda registrada en los últimos cursos.

Los acuerdos, aprobados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, forman parte de los procedimientos establecidos para la ordenación de las titulaciones que integran el sistema universitario de Canarias.

En concreto, la Universidad Tecnológica de las Islas Canarias podrá incorporar a su oferta académica los grados en Economía y Turismo, así como seis nuevos másteres universitarios: Dirección de la Gestión Pública, Dirección y Gestión Financiera, Marketing Digital, Dirección y Gestión Sanitaria, Psicología Forense y Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

La autorización llega después de que las titulaciones hayan completado los procedimientos necesarios para su implantación. Estos trámites incluyen el análisis de su necesidad y viabilidad tanto académica como social, la evaluación de la calidad de los planes de estudios y la resolución favorable del Consejo de Universidades.

Según los expedientes tramitados, la puesta en marcha de estas nuevas enseñanzas no supondrá coste para la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Un máster universitario deja de impartirse

El Ejecutivo autonómico también ha aprobado la extinción del Máster Universitario en Educación Bilingüe de la Universidad del Atlántico Medio, a petición de la propia institución.

La decisión responde a la insuficiente demanda que ha registrado esta titulación durante los últimos cursos académicos.

La extinción del máster no supondrá que los estudiantes que ya lo hayan comenzado tengan que abandonar sus estudios. El procedimiento aprobado garantiza que el alumnado matriculado pueda finalizar la titulación, mientras que durante el periodo establecido para su extinción no se permitirá la admisión de nuevos estudiantes.

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De esta manera, los acuerdos adoptados por el Gobierno de Canarias modifican la oferta de enseñanzas universitarias oficiales del Archipiélago, con la incorporación de ocho nuevas titulaciones y la salida progresiva de un máster que no ha alcanzado la demanda suficiente para mantener su continuidad.

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