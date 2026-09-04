Canarias atiende a más de 1.100 víctimas de agresiones sexuales en solo 15 meses

Los cinco centros de crisis 24 horas para atender a víctimas de violencias sexuales abrieron sus puertas hace apenas 15 meses, a finales de mayo de 2025. Desde entonces, han atendido a un total de 1.169 mujeres y menores víctimas directas de abusos sexuales. En cuatro de cada diez ocasiones (39%), el agresor era un hombre cercano a la afectada; en dos de cada diez, era su pareja o expareja; el resto se dividen entre familiares (20%) y desconocidos (19%).

Aunque no exista un único perfil de víctima, en una de cada cuatro ocasiones (23%) la usuaria tenía alguna discapacidad, un dato que evidencia que se trata de un colectivo especialmente vulnerable. En este sentido, la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, resaltó que “la gran mayoría de las agresiones son realizadas por hombres muy cercanos a la víctima, lo que coloca a las mujeres en una situación de máxima dificultad para denunciar o simplemente contar la agresión ante el temor de que no las crean”.

Estos espacios, dependientes de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno autonómico, están repartidos por Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura y funcionan 24 horas y 365 días al año. Para acceder a sus servicios no es necesario haber interpuesto una denuncia con anterioridad. El equipo de cada centro está integrado por diferentes profesionales que prestan ayuda psicológica especializada, centrada en el bienestar emocional y la recuperación; asesoramiento jurídico y orientación legal, sobre todo, en el caso que querer denunciar; y apoyo social, para facilitar el proceso de recuperación.

Para recibir atención, tanto la víctima como la familia pueden llamar al 112 o al 016, así como acudir o llamar al centro en el que deseen tener una cita. El recurso también puede ser activado a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o profesionales del ámbito sanitario.

No importa cuándo ni cómo haya sido

Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señaló que toda mujer que ha sufrido una agresión sexual tiene que saber que existe un recurso donde tendrá acompañamiento social, jurídico y psicológico. “Da igual que hayan sido agresiones puntuales, o continuadas, vividas en años anteriores, violaciones que se han mantenido en silencio por falta de apoyo del entorno, o por vergüenza, tenemos que pensar que hasta hace poco la vergüenza era de la agredida no del agresor, y han ocasionado daños tremendos que se han enquistado durante años. Son mujeres que ahora pueden encontrar aquí, en los equipos multiprofesionales de cada centro, una atención especializada de profesionales y el acompañamiento que no recibieron en su momento”, añadió.