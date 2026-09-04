Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por polvo en suspensión

El calor y la calima vuelven a ser los protagonistas este fin de semana en buena parte del Archipiélago. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé temperaturas que podrán superar los 36 grados en zonas orientadas al sur, especialmente en islas como Gran Canaria. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros se moverán entre los 23 y los 31 grados, aunque en las zonas bajas del sur y en la vertiente sur del área metropolitana podrán alcanzar los 30 grados. Además, la calima afecta desde este viernes a las Islas, en especial a los cielos de la provincia oriental, y no se descarta la llegada de nuevas aportaciones de polvo al Archipiélago.

De hecho, la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por presencia de polvo en suspensión de origen africano, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA) y siguiendo las previsiones de la Aemet. Las concentraciones más elevadas de partículas se han registrado especialmente en Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, aunque el polvo también ha alcanzado Gran Canaria.

Emergencias advierte de que podrían producirse nuevos episodios de convección sobre África que aporten más polvo al Archipiélago, lo que podría incrementar las concentraciones de partículas en suspensión y reducir aún más la visibilidad.

Consecuencias de la calima en la salud

Los episodios de calima pueden generar o agravar problemas de salud, especialmente entre las personas con enfermedades crónicas o respiratorias. Ante esta situación, Emergencias recomienda mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir a la calle, especialmente en el caso de las personas con enfermedades respiratorias crónicas.

Asimismo, recuerda la importancia de tomar de la medicación habitual, beber abundante líquido y evitar los ambientes secos, así como no realizar ejercicio físico intenso mientras persista la situación. En caso de encontrarse mal, es fundamental acudir al médico. Y debido a la reducción de la visibilidad, hay que extremar las precauciones al circular por carretera, encender las luces y reducir la velocidad.